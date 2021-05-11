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Бікіні цілий день: колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото в купальнику

Новость на русском → США, Вівторок 11 травня 2021 18:42
Бікіні цілий день: колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото в купальнику Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Німецька модель Ніколь Потуральскі, більш відома як колишня дівчина Бреда Пітта, продовжує підкорювати мережу.

28-річна красуня виклала масу нових фото в бікіні.

Ніколь Потуральскі з часів розставання з Бредом Піттом стала справжнім фешн-блогером. Роман зіграв дівчині на користь, викликавши до її сторінки живий інтерес публіки. І дівчина із задоволенням цим користується. Модель регулярно викладає в мережу стильні луки і гарячі фото в купальниках в дусі всіх інста-дів.

Бікіні цілий день: колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото в купальникуНіколь Потуральскі в новому пляжному образі (фото: instagram.com/nico.potur)

Новий пост вона присвятила яскравому пляжному образу. Ніколь приміряла рожеве бікіні з великими квітами і крихітну спідницю з такого ж матеріалу. Доповнили лук кілька пластикових кілець - тренд серед знаменитостей, а також розкішний браслет і кольє.

У сторіз дівчина опублікувала відео, яке підписала: "Бікіні цілий день". "Приголомшлива", "Абсолютна Краса", "Вишукана", "Вау", "Чорт, ти прекрасна", "Реальна Краса", "Красива і класна", - посипалися у відповідь на дівчину компліменти.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь натякнула, що у неї все ще є почуття до голлівудського актора.

А сам Бред Пітт поміняв імідж і помітно омолодився.

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