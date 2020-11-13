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В блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тіло

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 21:32
В блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тіло Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка готує різдвяну колекцію

Кайлі Дженнер, як успішна бізнесвумен, вже підготувала нову колекцію косметики для різдвяних свят. Але як зазвичай, мережу дивують не тільки новинки, але і вбрання інстадіви, які вона транслює із завидною регулярністю. Раніше Дженнер блищала в образі спокусливої дикої кішечки, снігуроньки та пін-ап гьол. Тепер же вибір 23-річної зірки упав на головний символ Різдва - ялинку. Принаймні, зелений костюм Кайлі, суцільно покритий блискучим паєтками, нагадував саме її.

В блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тілоВ блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тілоКайлі у святковому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер одягла топ з довгими рукавами, відкритим ліфом і перебільшено високими плечима трикутної форми, що нагадує святкове дерево. Доповнили лук спідниця з запахом і розрізом посередині. Костюм оголив апетитні форми Дженнер і хвилюючі вигини її тіла, змусивши фанатів завмерти від захоплення.

"Чи можете ви вгадати тематику моєї святкової колекції в цьому році ... Відкрию завтра", - повідомила молода мама. Фанати почати гадати, в образі кого з'явилася зірка і чого очікувати від колекції. Багато хто припустив, що Кайлі вирішила перевтілитися в Грінча, а тематика буде пов'язана з відомою казкою.

Раніше Кайлі похвалилася стрункими ногами в экстракороткій міні-сукні з пікантними розрізами.

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