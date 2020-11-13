В блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тіло
Зірка готує різдвяну колекцію
Кайлі Дженнер, як успішна бізнесвумен, вже підготувала нову колекцію косметики для різдвяних свят. Але як зазвичай, мережу дивують не тільки новинки, але і вбрання інстадіви, які вона транслює із завидною регулярністю. Раніше Дженнер блищала в образі спокусливої дикої кішечки, снігуроньки та пін-ап гьол. Тепер же вибір 23-річної зірки упав на головний символ Різдва - ялинку. Принаймні, зелений костюм Кайлі, суцільно покритий блискучим паєтками, нагадував саме її.
Кайлі у святковому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер одягла топ з довгими рукавами, відкритим ліфом і перебільшено високими плечима трикутної форми, що нагадує святкове дерево. Доповнили лук спідниця з запахом і розрізом посередині. Костюм оголив апетитні форми Дженнер і хвилюючі вигини її тіла, змусивши фанатів завмерти від захоплення.
"Чи можете ви вгадати тематику моєї святкової колекції в цьому році ... Відкрию завтра", - повідомила молода мама. Фанати почати гадати, в образі кого з'явилася зірка і чого очікувати від колекції. Багато хто припустив, що Кайлі вирішила перевтілитися в Грінча, а тематика буде пов'язана з відомою казкою.
Раніше Кайлі похвалилася стрункими ногами в экстракороткій міні-сукні з пікантними розрізами.