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Занадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережу

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 15:32
Занадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережу Кайлі Дженнер з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчанікова

Family look все ще в моді

Кайлі Дженнер – одна з визнаних ікон стилю, яка невпинно радує фанатів образами на всі випадки життя. І схоже, любов до красивих речей молода мама намагається прищепити і своїй 2-річній донькі Стормі. На сторінці Instagram дівчинка часто фігурує в незвичайних вбраннях, продуманих від і до. Сама Дженнер не раз зізнавалася, що одягати і причісувати дитину – її справжня пристрасть.

Ще одна пристрасть стильної матусі – одягати схожі речі з донькою. З моменту народження дівчинки у лютому 2018-го року Кайлі постійно демонструє однакові образи. Цей дует вже став справжнім символом стильних виходів в дусі family look, якими надихаються мами по всьому світу. Причому мова йде не тільки про святкові виходи. Кайлі і Стормі обожнюють носити спортивні костюми, прості домашні речі в одній колірній гаммі і купальники. Ну і звичайно, без розкішних суконь як для червоної доріжки тут теж не обійшлося.

Ми зібрали топ-7 чарівних луків Кайлі Дженнер і її дочки, якими можна милуватися і захоплюватися вічно!

Занадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуЗанадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуЗанадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуЗанадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережу

Занадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуЗанадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуЗанадто мило: топ-7 однакових образів Кайлі Дженнер і її дочки, які підірвали мережуКайлі обожнює вбиратися однаково з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі показала незвичайний образ в дусі героїнь коміксів.

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