Блискуча: Ніколь Кідман підкорила красою на фото 20-річної давності

Ніколь Кідман поділилася кадрами зі зйомок знаменитого мюзиклу "Мулен Руж!", в якому зіграла головну роль. Молоді фото як і раніше квітучої голлівудської діви підкорили фанатів.
На архівних знімках вона позує в розкішних образах зі зйомок. А компанію їй склав партнер, який зіграв її коханого - Юен Макгрегор.
"Деякі з моїх улюблених спогадів з #MoulinRouge! Найкраще, що ти коли-небудь дізнаєшся, - це просто любити і бути коханим у відповідь. 20-річчя-завтра!",- написала Ніколь Кідман під постом.
На фото вона постала молодою, стрункою і, як завжди, прекрасною. А шикарні костюми і розкішні декорації додали гламурну нотку. "Чудова", "Мій улюблений фільм на всі часи у тебе", "Два моїх улюблених актора на фото", "Це було дійсно чудово, так?", "Дивовижний фільм, він повинен був завоювати "Оскар", "Королева", "Блиск", - пишуть їй фанати.
Раніше ми писали, що в свої 53 роки Ніколь Кідман також виглядає просто розкішно. Нещодавно актриса показала фото в "дівочому" платтячку, де здається неймовірно молодою.