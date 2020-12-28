Дуже близька: Дікусар зробив відверте зізнання про стосунки зі Славою Камінською

Хореограф і учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар завжди приковує увагу глядачок своєю появою на головному майданчику країни. Звичайно ж, йому приписують романи з парнерками-красунями, адже з однією з них, Іриною Білик, він навіть жив у цивільному шлюбі. Дмитро зізнався, що насправді його пов'язує зі Славою Камінською з гурту НеАнгели, з якою він танцював в останньому сезоні проекту.

Під час інтерв'ю для YouTube-каналу DOROTYE Дмитро уточнив, що якщо б йому знову випала можливість танцювати зі співачкою, він би погодився на цей творчий тандем.

"Мені шкода, що трохи не вистачило часу (люди не дали, продюсер не дав – не зрозуміло) відкрити Славу саму для себе. Тому я цим займаюся поза форматом, у вільний час. Найголовніше, що я відчуваю Славу, її переживання, емоційний стан. Вона мені дуже близька за рівнем вібрацій, якщо так можна сказати. Я завжди спираюся на особисті відчуття, інтуїцію. Вона мені дуже комфортна, вона добра, що для мене перший критерій. Так, вона буває моментами веде себе зухвало, але це захисна реакція. І мені, як психологу, не знати таких речей було б ганебно. Я чітко розумів, що вона відчуває, і я розумів, як їй допомогти", - зазначив хореограф.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар продовжують спілкуватися і після проекту (фото: instagram.babaslavka)

До речі, співачка неодноразово показувала кадри з танцювального залу, інтригуючи шанувальників, і тим самим ще більше підігрівала чутки про роман з Дмитром. Одного разу вона навіть опублікувала відео з відкритої веранди багатоповерхівки, де проживає артистка. Виявилося, Дмитро мешкає у тому ж житловому комплексі.

Хореограф зізнався, що до всіх своїх партнерок відчуває певні почуття, в залежності від номера. Він живе на паркеті.

"У танцях я намагаюся бути таким же чесним, навіть чесніше, чим поза танців. Треба торкатися, треба дивитися на жінку так, щоб вона відчувала, що ти її хочеш чи ненавидиш, чи готовий вбити. Все по-справжньому. Я по-справжньому ненавиджу, якщо бачу її, чи люблю, якщо люблю її. Я вживаюся як за Станіславським. Для мене це прийнятна техніка, тому що з кожним разом ти будеш все крутіше і крутіше", - заявив Дмитро.

Дмитро Дікусар розповів, що його пов'язує зі Славою Камінської

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська показала фото з дітьми і колишнім чоловіком і зробила зізнання.