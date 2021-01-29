Вони дуже близькі: інсайдер розповів про стосунки Ірини Шейк і Бредлі Купера

Ірина Шейк і Бредлі Купер розійшлися в 2019-му році. Незважаючи на те, що обидві зірки зберігали мовчання, у пресі повсякчас обговорювалися причини їх розриву і почуття екс-коханих після нього. Сама модель тільки один раз висловилася більш-менш відверто, заявивши, що "дві прекрасні людини не обов'язково будуть чудовою парою".

Батькам вдалося досягти порозуміння в питаннях виховання спільної дочки Леї. Ірину і Бредлі часто заставали за прогулянками з малою. А одного разу папараці навіть зняв їх, коли вони обіймалися.

Ірина Шейк і Бредлі Купер (скріншоти: instagram.com/a.typic.no)

Днями в мережі з'явилася нова інформація про відносини зірок. За словами наближеного до пари джерела, Ірина і Бредлі дуже добре ладнають. Модель і актор стали справжніми друзями і можуть похвалитися теплими відносинами.

"У них дуже щирі і дружні відносини. Їх спільне виховання дочки у відповідності з графіком не приносить проблем, і вони дуже поважають один одного. Головним пріоритетом для Бредлі є малятко Лея, а Ірина - дуже турботлива мама. Вони обидва хочуть кращого для дочки, тому їм легко залишатися однією командою у відносинах", - стверджує інсайдер, який залишився невідомим.

Раніше Ірина поділилася своїм секретом ідеальних брів, який може собі дозволити кожна дівчина.