Блогер Дмитро Поворознюк зіграв свій перший матч за "Верес": що з цього вийшло

Популярний блогер і журналіст Дмитро Поворознюк зіграв свій перший матч за рівненський "Верес" у Чемпіонаті України з футболу. Довгоочікуваний дебют відбувся 25 листопада.

Ведучий проекту "Трендець" з'явився на 80-й хвилині поєдинку "Вереса" та клубу "Гірник-Спорт" з міста Горішні Плавні. На момент появи Дмитра на полі рівненська команда вигравала з рахунком 3:0. Враховуючи такий комфортний результат, головний тренер "Вереса" Юрій Вірт вирішив дати шанс Поворознюку проявити себе.

Момент появи Дмитра Поворознюка на футбольному полі

У цьому матчі Дмитро запам'ятався, зокрема, порушенням правил і неточним ударом. Але було видно, що блогер-футболіст хвилюється.

Після матчу його привітали з дебютом одноклубники і кохана дружина.

Дмитро Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Нагадаємо, що Дмитро Поворознюк став гравцем "Вереса", який є одним із лідерів Першої ліги, в жовтні цього року. Контракт з 33-річним журналістом розрахований на 1 рік. Він заявлений під 44-м номером, позиція - півзахисник. При цьому, Діма буде отримувати мінімальну зарплату - 5 тис. грн в місяць, а всі зароблені кошти спрямує на благодійність в дитячий будинок.

Дмитро Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Сам блогер пояснив своє рішення стати професійним футболістом двома аспектами. Перший - соціальний.

"Я сам із Рівного, це моє рідне місто і тут живуть мої батьки. Рівне - один із тих обласних центрів, які мало з чим асоціюються у людей (окрім бурштину). Після перегляду серіалу Netflix "Сандерленд. Поки не помру" я ще краще зрозумів - футбольна команда може стати для міста і людей центром багатьох процесів. Футбол об'єднує, дозволяє перемогти самотність і дає віру. Через футбол можна робити багато хороших справ. На прикладі "Вереса" хочеться показати, що футбольна команда з невеликого міста може стати двигуном народу", - написав Дмитро в Instagram.

Другий фактор - медійний. Адже свій шлях до становлення професійним спортсменом Поворознюк показує в інтернет-серіалі "ФУТБОЛІСТ", де також розповідає про життя команди з усіма проблемами і перемогами, тренування, бере інтерв'ю в інших одноклубників і ділитися цікавими історіями з життя українських футболістів.

Дмитро Поворознюк (фото: instagram.com/veres.club)

Нагадаємо, Андрій Шевченко зробив заяву про матч між Україною та Швейцарією у Лізі націй, який не відбувся через пандемію COVID-19.