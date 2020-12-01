Моя ідеальна: Наталя Могилевська зробила несподіване зізнання в любові Ірині Білик

Наталя Могилевська обожнює змінювати образи й перевтілюватися і на сцені, і в житті. Так нещодавно зірка перефарбувалася в яскраву блондинку. А ще Наталія щедро ділиться з шанувальниками сонячними знімками, часто - пікантними: нещодавно вона показала фото в стильному плаття-халат з відвертим декольте, яке прикриває розсип прикрас, золоті кулони відмінно поєднуються з новим кольором волосся. Фолловери були в захваті.

А тепер Наталя у своєму мікроблозі показала знімок зі своєю колегою по сцені - Іриною Білик і зізналася їй у коханні. На фото артистки стоять в обнімку, Ірина стильною капелюсі і пальто з принтом, а Наталя в леопардовому платті і з масивними прикрасами на шиї. Обидві зірки - блондинки.

"Моя кохана, моя ідеальна, моя зірка! Як же я люблю твої пісні, завжди пам'ятай, що я поруч, і я твій друг. Мої поцілунки від блондинки до блондинки", - аписала Наталія.

Наталя Могилевська та її кохання (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Дуже гарні", "Дві любимки", "Дві грації", "Дві красуні, пісні обох кожній своїй рядком пробирають до мурашок", "Дві зірки - дві світлі повісті", - написали фанати під фото.

Нагадаємо, Влад Яма нещодавно розповів про свої почуття до Наталі Могилевської під час їх участі у "Танцях з зірками".