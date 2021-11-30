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Блондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольте

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Вівторок 30 листопада 2021 16:32
Блондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольте Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем і ефектними образами, які вибирає для ефірів. Цей тиждень вона почала з яскравого і стильного лука, який привернув увагу до її фігури.

Знімками зі студії теледіва поділилася в Instagram.

Лілія постала в наряді яскравого рожевого кольору, що нагадує образ Різ Візерспун у фільмі "Блондинка в законі".

Рожеве плаття міді з відкритими плечима вдало підкреслило жіночні форми і пишний бюст артистки, а спокусливий розріз внизу дозволив помилуватися на стрункі ніжки.

Ребрик доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками, а також зробила красиву укладку і макіяж з акцентом на яскраві губи. В руках ведуча тримає букет троянд в тон вбранню.

Блондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольтеБлондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольте

Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в яскравому вбранні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - підписала кадри Лілія.

У коментарях підписники почали обговорювати новий лук ведучої і захоплюватися її красою і позитивом.

  • Ви неймовірні! Як сонечко випромінюєте світло, тепло, ніжність
  • Лілю, вам дуже личить рожевий колір!
  • Наша рожева фея! У мене теж сьогодні колір настрою - рожевий!
  • Принадність!!! Вам дуже йде!
  • Як завжди, на висоті і з позитивом. Вам Лілечка гарного настрою і успішного трудового тижня!
  • Красуня неймовірна
  • Ліля ти задавака, ну справжня!!! Завжди Красива!
  • Лілічка - красуня!
  • Колір сукні шикарний. Вам дуже йде!
  • Ніжна красуня
  • Рожева перлина
  • Блондинка в законі
  • Як завжди, неперевершена!

Раніше Лілія Ребрик підкорила атмосферною новорічною фотосесією з сім'єю в стилі family-look.

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Лілія Ребрик
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