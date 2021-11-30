Блондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольте
Ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем і ефектними образами, які вибирає для ефірів. Цей тиждень вона почала з яскравого і стильного лука, який привернув увагу до її фігури.
Знімками зі студії теледіва поділилася в Instagram.
Лілія постала в наряді яскравого рожевого кольору, що нагадує образ Різ Візерспун у фільмі "Блондинка в законі".
Рожеве плаття міді з відкритими плечима вдало підкреслило жіночні форми і пишний бюст артистки, а спокусливий розріз внизу дозволив помилуватися на стрункі ніжки.
Ребрик доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками, а також зробила красиву укладку і макіяж з акцентом на яскраві губи. В руках ведуча тримає букет троянд в тон вбранню.
Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в яскравому вбранні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - підписала кадри Лілія.
У коментарях підписники почали обговорювати новий лук ведучої і захоплюватися її красою і позитивом.
- Ви неймовірні! Як сонечко випромінюєте світло, тепло, ніжність
- Лілю, вам дуже личить рожевий колір!
- Наша рожева фея! У мене теж сьогодні колір настрою - рожевий!
- Принадність!!! Вам дуже йде!
- Як завжди, на висоті і з позитивом. Вам Лілечка гарного настрою і успішного трудового тижня!
- Красуня неймовірна
- Ліля ти задавака, ну справжня!!! Завжди Красива!
- Лілічка - красуня!
- Колір сукні шикарний. Вам дуже йде!
- Ніжна красуня
- Рожева перлина
- Блондинка в законі
- Як завжди, неперевершена!
Раніше Лілія Ребрик підкорила атмосферною новорічною фотосесією з сім'єю в стилі family-look.