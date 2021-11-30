Блондинка в законі: ефектна Ребрик в яскравому вбранні роздражнила апетитним декольте

Ведуча "Ранку з Україною" Лілія Ребрик регулярно захоплює глядачів своїм стилем і ефектними образами, які вибирає для ефірів. Цей тиждень вона почала з яскравого і стильного лука, який привернув увагу до її фігури.

Знімками зі студії теледіва поділилася в Instagram.

Лілія постала в наряді яскравого рожевого кольору, що нагадує образ Різ Візерспун у фільмі "Блондинка в законі".

Рожеве плаття міді з відкритими плечима вдало підкреслило жіночні форми і пишний бюст артистки, а спокусливий розріз внизу дозволив помилуватися на стрункі ніжки.

Ребрик доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками, а також зробила красиву укладку і макіяж з акцентом на яскраві губи. В руках ведуча тримає букет троянд в тон вбранню.

Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в яскравому вбранні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Усміхайтеся!!! Тиждень тільки розпочався! Щодня о 6.30 прокидаємось разом на каналі Україна", - підписала кадри Лілія.

У коментарях підписники почали обговорювати новий лук ведучої і захоплюватися її красою і позитивом.