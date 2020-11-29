ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У боді з вирізами і прозорих колготках: Світлана Лобода захопила фанатів відвертими фото

Новость на русском → Неділя 29 листопада 2020 11:37
У боді з вирізами і прозорих колготках: Світлана Лобода захопила фанатів відвертими фото Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода в новому чуттєвому образі

Світлана Лобода не афішує особисте життя. Наприклад, шанувальники не знають, зайняте серце співачки. А ще їм залишається тільки припускати, від кого у Світлани молодша дочка Тільда. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

На цей раз співачка показала ауттейки з нового відео. Співачка лежить у пікантній позі на стильному кріслі. На ній боді з вирізами і напівпрозорі колготки, Світлана пікантно закинула перекинула волосся на обличчя.

"А тепер маленька пауза перед великим вибухом. Дві доби знімали новий відеокліп. І мені здається, я знаю, чого ви хочете. Який бачити мене далі...
так який же? Яку Lo ви любите?", - написала Лобода.

У боді з вирізами і прозорих колготках: Світлана Лобода захопила фанатів відвертими фотоСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, що нещодавно Світлана порадувала фанатів знімками в бікіні. На фото, які запостила співачка, вона стоїть в микробикини чорного кольору і чорному капелюсі, образ доповнюють прикраси-намиста і чорні окуляри на півобличчя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лобода певец
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Вдову Маккейна можуть призначити послом США у Британії
РБК-Українаінформаційне агентство Вдову Маккейна можуть призначити послом США у Британії