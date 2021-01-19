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Богиня: Кім Кардашьян похвалилася осиною талією і апетитними формами на гарячому домашньому селфі

Автор: Lite

Кількість фоловерів Кім Кардашьян днями перевалила за позначку в 200 мільйонів. Що надихнуло зірку ще активніше постити численні селфі відвертого характеру. Нове з них вона зробила у власній ванній.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в крихітному топі і облягаючих шортах коричнево-гірчичного кольору, а зверху накинула вільного крою сорочку. З їх допомогою знаменитість вигідно підкреслила свої апетитні жіночні форми і тонку талію, а також вкотре прорекламувала одяг свого бренду Skims. Кім посилає в камеру повітряний поцілунок, притримуючи довге розкішне волосся рукою. Фото вона назвала "маленьким селфі з ванної".

"Чудова", "Колір", "Що за мала", "Прекрасна", "Мені просто необхідний цей колір", "Вау", "Дивна", "Ти диво-жінка", - тут же отримала вона фідбек.

Нагадаємо, не так давно мережуа облетіла новина, що Кім Кардашьян та її чоловік Каньє Уест вирішили розійтися. Самі знаменитості поки що не давали офіційних коментарів на цю тему.

Раніше Кім показала стильний і гарячий образ у схожому відтінку.

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