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Богиня краси: Надя Дорофєєва позує в бікіні біля басейну в спокусливій позі

Новость на русском → Балі, Понеділок 18 січня 2021 09:59
Богиня краси: Надя Дорофєєва позує в бікіні біля басейну в спокусливій позі Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і тренер у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва вже буквально засипала мережу яскравими фото з Балі. Казково красивий острів, на якому вона полетіла відпочивати зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, підкорив співаків самобутньої природою.

А Надя, як зазвичай, підкорила своїх фанатів фігурою в бікіні. На нових знімках вона сидить у спокусливій позі на лежаку біля басейну. На фото також видно віллу, в якій жила співачка на відпочинку, що додає картинкам атмосферності.

Богиня краси: Надя Дорофєєва позує в бікіні біля басейну в спокусливій позі

"Купальний сезон закритий", - попрощалася Надя з Балі.

Богиня краси: Надя Дорофєєва позує в бікіні біля басейну в спокусливій позіШанувальники назвали Дорофєєву богинею краси і запевнили, що він не закритий, а лише призупинений. Також вони сподівалися, що скоро гастролі будуть знову дозволені - і Надя завітає з концертом в їх місто.

Богиня краси: Надя Дорофєєва позує в бікіні біля басейну в спокусливій позіНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, раніше Надя показала, як вони з чоловіком милувалися водоспадом. Надя Дорофєєва у відвертому мокрому купальнику під струменями води підкорила мережу дикою красою.

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