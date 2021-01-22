Богиня: Наталя Могилевська захопила фанатів спокусливим знімком і відкрила секрет схуднення

Наталя Могилевська останнім часом радує шанувальників активністю у своєму мікроблозі: вона демонструє свої вишукані, іноді навіть спокусливі фото і дає корисні поради або ділиться надихаючими цитатами.
Фанати завжди раді почути поради від своєї улюблениці. Наприклад, в топ-3 питання, які їй задають в особистих повідомленнях, за визнанням зірки, увійшов один: як Наталі вдається залишатися такою стрункою і підтягнутою.
Наталія запостила знімок в спокусливому білому платті-нічній сорочці і зізналася, що свій шлях до відмінній формі варто почати з моно дня.
Фанати назвали співачку богинею краси і поділилися своїми рецептами і способами схуднення, щоб кожне слово у пості та у коментарях було комусь корисним.
Нагадаємо, Наталя Могилевська публічно зізналася в любові Ірині і виставила їх спільне фото.