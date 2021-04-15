Боляче і важко: Каменських стало погано на відпочинку, вона зізналася, що перенесла COVID-19
Настя Каменських продовжує перезавантаження в Мексиці в компанії подруги Ганни Андрійчук-Завгородньої і мами Лідії Петрівни, а також знімає свої пригоди в реаліті "Дівчата рулять". Співачка попутно ділиться особистими зізнаннями і показує шанувальникам себе в реальному житті. Так, третя серія проекту вийшла містичною і повною одкровень.
Настя розмістила свіже відео на особистому YouTube-каналі і поділилася коментарем до епізоду в Instagram.
"Навіть у раю буває гроза. Іноді, навіть коли посміхаєшся - на душі неспокійно... Іноді накочують емоції так, що просто неможливо стримувати. А чи потрібно? Саме в цей день я прийшла до того, що не можна. Якщо хочеш плакати - плач і проживай все, що відчуваєш!" - поділилася особистими інсайтами співачка.
Вона додала, що третя серія реаліті "Дівчата рулять" вийшла непростою.
"Після перших днів наснаги та святкувань, на мене нахлинув черговий зрив - було боляче, важко, страшно... Але ви ж знаєте, що я не з лякливих, і тому вирішила подивитися своїм страхам в обличчя. І не просто подивитися - а кинути їм виклик, пройшовши містичний ритуал стародавніх майя – Темаскаль", - зізналася смілива артистка.
Настя готова дивитися своїм страхам в обличчя (фото: instagram.com/kamenskux)
Новий напад далеко від дому
В Мексиці у Насті знову стався напад панічної атаки, співачка розплакалася, не в силах впоратися з емоціями.
"Я не знала, що зі мною відбувається. Думала, що на Києві все зупиниться", - зізналася Настя. Але напад стався на відпочинку, і це було раптово. Мама Насті було налякана і стурбована станом дочки.
"Я нікому не розповідала, але я перехворіла короною, і лікар сказав, що це такі наслідки", - пояснила один з можливих факторів-провокаторів панічних атак співачка. Вона філософськи ставитися до свого стану.
Настя зважилася на обряд очищення
Древній ритуал для очищення
Для того, щоб привести психоемоцйний стан в порядок, Настя відправилася разом з подругою і мамою на древній обряд очищення Темаскаль. Виявилося, у артистки вже була практика проведення місцевого обряду.
"Я пам'ятаю цей дикий страх, який опанував мною. Сльози, страхи, біль. У цій давній, лякаючій темряві я знайшла своє просвітлення, свою свободу", - поділилася емоціями Настя.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото до схуднення і замотивировала шанувальників.