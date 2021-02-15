Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов

Наталя зізналася, що це була її перша любов, вона трапилася з нею в 11 років.

"Він з батьками переїхав в інший район міста, і мою принцу довелося змінити школу. Це була дитяча, платонічна любов. Якось на 8 Березня він подарував мені 2 тюльпана, тому що на третій грошей не вистачило. Це було мило і смішно. Мої батьки називали його і його друзів, які вдавалися до мене під будинок і кидали камінці у вікна, - пистолетиками", - поділилася наталя Могилевська.





Могилевська зізналася, що потім вони знову побачилися вже через десять років.

"Як раз тоді вийшла пісня "Ла-ла-ла". Ми знову зустрілися - і це вже була велика, справжня любов. Не було ні одного поїзда або літака з гастролей, з якого він би не зустрів мене з квітами", - розповіла Наталя.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)