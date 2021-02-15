RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Велика і справжня: Наталя Могилевська вперше розповіла про свою любов

Автор: Lite

Наталя Могилевська в честь Дня святого Валентина відверто розповіла шанувальникам про свою велику любов.

У своєму Instagram співачка запостила яскраві знімки в червоному платті і поділилася своєю історією.

Популярні новини
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу 12 лютого 2021
Це черговий скандал: Тіна Кароль вразила чорним латексом і різнокольоровими очима 12 лютого 2021
Камалія - Поляковій: не очікувала, що мати двох дочок може займатися булінгом 11 лютого 2021
Казково: Астаф'єва в "хижому" купальнику показала, де і як розслабляється 12 лютого 2021
Крутий день: Мішина з Еллертом і дітьми показала свій "брудний" ектрім на відпочинку 10 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Букмекери вже назвали переможця Євробачення 2021 09 лютого 2021
Принцеса Євгенія рада, що її новонароджений син не отримає титули: може обернутися прокляттям 10 лютого 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021

Наталя зізналася, що це була її перша любов, вона трапилася з нею в 11 років.

"Він з батьками переїхав в інший район міста, і мою принцу довелося змінити школу. Це була дитяча, платонічна любов. Якось на 8 Березня він подарував мені 2 тюльпана, тому що на третій грошей не вистачило. Це було мило і смішно. Мої батьки називали його і його друзів, які вдавалися до мене під будинок і кидали камінці у вікна, - пистолетиками", - поділилася наталя Могилевська.



Могилевська зізналася, що потім вони знову побачилися вже через десять років.

"Як раз тоді вийшла пісня "Ла-ла-ла". Ми знову зустрілися - і це вже була велика, справжня любов. Не було ні одного поїзда або літака з гастролей, з якого він би не зустрів мене з квітами", - розповіла Наталя.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Нагадаємо, Наталя Могилевська заговорила про любов до колишнього: чи може повернутися любов через час?

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Наталя Могилевськапевец
Читайте також
Хто ще не купив: Наталя Могилевська назвала топ-10 подарунків на День святого Валентина
Шикарна: Надя Дорофєєва в боді тілесного кольору підкорила фанатів красою (відео)
Прогноз погоди