Більше ніколи не полізу: Слава Камінська зробила особисте зізнання про боротьбу зі страхом

Співачка показала, як летить над водною гладдю, розгойдуючись на великій гойдальці. Її білосніжне вбрання майорить, вона відкинула голову назад і насолоджується заходом на березі.

Перше, що щиро здивувало артистку – готель в скелі, де вона оселилася з компанією. "Історія, адаптована під наші реалії і запити! Веселилися, як могли, нам дозволяли робити все!"- зізналася вона.

Слава Камінська зробила пам'ятне фото в Туреччині (фото: instagram.com/babaslavka)

Хоч Слава і не любитель їздити на екскурсії, але все ж відправилася подивитися на місцеві визначні пам'ятки, і не пошкодувала.

"Долина ченців" мене капець як вразила. Дуже раджу, якщо скаржитеся на свою житлоплощу - гляньте, як жили люди і їх все влаштовувало, якщо шо", - написала співачка.

Також артистка мріяла політати на величезній повітряній кулі. Вона прокинулася о 4 ранку, почекала 2 години, але безвітряна погода не сприяла повітряній подорожі. Тоді Слава пішла спати і солодко проспала весь день, про що не шкодує.

Слава поборола страх висоти (фото: instagram.com/babaslavka)

Зате на настпний день Слава здійснила свою мрію і піднялася в повітря. "Я страшенно боюся висоти, але це виявилося дуже прикольно, нереально красиво! Все чітко від зльоту до посадки! Пишаюся собою, бо страхи поборола. Хоча, зізнаюся, що більше ніколи туди не полізу", - заявила вона.

Ну і, звичайно, видовищний фотосет, в якому Слава не могла собі відмовити. "Вітер дме, а я розвиваюся". Мій розвиток ви якраз спостерігаєте на цьому фото. Озеро солоне настільки, що можна облизувати себе після фотосету і радіти, як Лось. Що для цього потрібно? Хороший треклист, холодне шампе, весела компанія і довга спідниця, яка зробить ваші кадри неймовірними", - поділилася лайхаками вдалих фото зірка.

Слава Камінська провела незабутній час в Каппадокії (фото: instagram.com/babaslavka)

Пізніше вона показала ще одне ефектне фото, на якому зображена на терасі ресторану з видом на місто. Слава вбралася в аутфіт, який підкреслив стрункі форми артистки - облягаючу футболку і спідницю кольору мокко.