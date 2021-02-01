Більше не секрет: Юлія Саніна зізналася, чому тепер подорожує без чоловіка

Українська співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - поки що це собачка. Юлія називає її "наша дівчинка", чим вводить в оману своїх шанувальників, адже всі знають: у Саніної підростає син.
Також Саніна в останній час інтригувала своїх фанатів знімками з інших країн. Все б нічого, але співачка на них завжди одна - а під одним фото вона навіть розмірковує, мовляв, хотілося б показати цю красу чоловікові.
І ось, нарешті, інтрига розкрита: Юлія запостила знімок зі співаком Alekseev - парочка позує на фото природи і радісно посміхається.
"Більше не секрет! Куди літала, чому без чоловіка. В ювілейному сезоні "Орел і решка" ви побачите ось цю парочку. Ми з Alekseev відкрили для себе дуже особливе місто. Є ідеї, який?", - співачка заінтригувала.
Фанати були в шоці від такого повороту подій і щиро пораділи за свою улюблену співачку.
Нагадаємо, що нещодавно шанувальники назвали співачку і її чоловіка наймилішою парою українського шоу-бізнесу.