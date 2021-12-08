Великий романтик: Alyona Alyona розповіла, як хлопець запропонував їй зустрічатися

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona живе разом зі своїм хлопцем і не так давно вперше показала його , разом з'явившись на заході. Артистка розповіла, як почався її роман з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN.

У своїх Instagram-stories реперша поділилася, як коханий запропонував їй зустрічатися і зізналася, що він виявився романтиком.

Денис запропонував Альоні бути разом в День всіх закоханих - 14 лютого.

"Так вийшло, що на День закоханих Денис запропонував мені зустрічатися. Мені було дуже приємно, адже останнім часом люди перестали один одному пропонувати зустрічатися. Всі зазвичай просто сходяться. Це було дуже-дуже романтично", - розповіла дівчина.

Alyona Alyona розкрила подробиці - так, коли вона прокинулася, біля ліжка стояла м'яка іграшка і величезний кіндер-сюрприз.

"Я півдня його не чіпала, не їла, і після обіду вирішила його розколупати. І коли розколупала, всередині опинилася наша спільна фотографія. Вона була відфотошоплена і там був підпис "Будь моєю", - поділилася артистка.

Alyona Alyona переїхала до свого хлопця Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Вона додала, що там також були жуйки Love is, сердечка і ручка у формі зайчика.

"Це було дуже приємно і несподівано. Що я до обіду цього чекала і тут воно з'явилося і виявилося, що Денис мій дуже великий романтик", - зізналася Альона.

Скрін відео: Alyona Alyona з бойфрендом Денисом

Нагадаємо, що обранець реперші з Дніпра, працює в компанії одного з інтернет-провайдерів. Хлопець - тік-токер і початківець репер з ніком Йоксден. Він записує смішні і в той же час соціальні ролики.