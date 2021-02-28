Він був великий жартівник: Потап розповів, як допоміг пережити коханій дружині втрату батька

У січні в сім'ї Насті Каменських сталося велике горе – з життя пішов її батько, Олексій Жмур. Співачка дуже горювала по близькій людині, підтримувала овдовілу маму Лідію Петрівну. А для самої артистки опорою в цей період став її коханий чоловік Потап.

Репер розповів про те, як вони пережили непоправну втрату в інтерв'ю для " Світського життя ".

Потап зізнався, що разом з Настею і її мамою прискіпливо зберігає у пам'яті світлий образ Олексія Йосиповича і вони часто згадують його. До речі,Настя присвятила татові кліп на пісню "Почуття" - лірична композиція дуже подобалася Олексію Йосиповичу. Співачка планувала презентувати її до Дня Закоханих, але зробила це достроково у зв'язку з трагічними подіями, посвяив новинку татові.

"Він був дуже великий жартівник, і це мені дуже подобалося. Він дуже любив співати і ми з Настею, мамою наливали по келиху вина і співали улюблені пісні батька", - зізнався Потап.

Також репер розповів про свої відчуття під час спільної роботи з Надею Мейхер – продюсер і співачка знялися у фільмі Юрія Горбунова "Скажене весілля 3". Потап визнає, що екс-"ВІА Гра" дуже приваблива жінка, але між ними панували лише робочі та дружні стосунки. "Я ж одружений на Насті Каменських!" - підкреслив репер.

Потап розповів, як пережив втрату тестя