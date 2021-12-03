Вона боролася за все: учасник "Танців з зірками" розсекретив правду про конфлікт Нікітюк і Ями

"Ми з Лесею йшли після п'ятого ефіру кожен раз, кожен день. Пам'ятаю, як я сиджу в гримерці, заходить Завадюк (Володимир Завадюк, продюсер Танців з зірками - ред.), я виходжу, я входжу назад. Леся: "Ми йдемо сьогодні!"",- згадав Макс.

Леся важко давалася участь у "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведучій не солодко доводилося під час участі в проекті і свої права їй доводилося відстоювати.

"Лесі було дуже важко. Але вона боролася за все. З Завадюком вона боролася. Вона ж ці скандали робила не просто так. Всі скандали, які були - це реальні скандали. Вона їх виносила, вона не мовчала. Якщо Влад ляпнув якусь херь, вона йому сказала. І всі почали роздувати. І Влад пішов і вибачався перед нею. Це нормально", - згадав він подробиці публічного скандалу з Ямою.

"А скільки було скандалів поза ефіром! На побутовому грунті могли з нею посваритися", - зізнався Максим.

За словами Макса, кожен ефір вони щось чекали: пісню, хореографію. Номери були готові тільки на суботньому прогоні, тоді як інші пари були "укомплектовані" до четверга-п'ятниці.

"Мені пощастило з Лесею. Леся ні за що не доплачувала. Скоріше, їй доплачували. Я не знаю. З реквізитами все завжди було добре. З постановками.... Сальса ... Ми Амадора ( Лопеса - ред.) просили, я брав тренера зі сторони. Якісь гроші заплатили. Це єдине, за що ми могли заплатити", - зробив зізнання Єжов.