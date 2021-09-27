Без ботокса і пластики: топ-5 світових зірок, які вважають за краще старіти природно

Фото Дрю Беррімор і Камерон Діаз, яке вони запостили в Instagram пару тижнів тому, викликало справжній резонанс в мережі. Сміливість показати себе такими, як вони є, обернулася для актрис хвилею критики.

Чому знімок викликав таке обурення користувачів і хто зі знаменитостей солідарний з Камерон, читайте в нашому матеріалі.

46-річна Дрю Беррімор і 49-річна Камерон Діаз на фото постали з мінімальною обробкою і без фільтрів. Улюблені всіма "Ангели Чарлі" залишилися такими ж чарівними, але вікові зміни їх все ж торкнулися. Камерон Діаз, яка вважає за краще не робити ін'єкції краси, не стала ховати зморшки та інші недосконалості шкіри. Така сміливість викликала у багатьох користувачів Instagram повагу. Але інші не стали щадити актрису за вибір "красивого старіння", розкритикувавши її зовнішність в пух і прах.

Дрю Беррімор і Камерон Діаз (фото: instagram.com/drewbarrymore)

У мережі піднялася чергова хвиля розмов про вік, прийняття себе і право жінки виглядати, як вона хоче. Багато знаменитостей включилися в обговорення, висловивши свою думку щодо старіння і способів його уповільнити. Незважаючи на велику кількість підтримки з боку шанувальників, очевидним залишається той факт, що бажання зірок не вдаватися до уколів краси, в суспільстві як і раніше засуджується. Втім, як і тих, хто засуджує надмірне втручання в зовнішність.

Проте, зірок, які не бояться виглядати "на свій вік" також вистачає. Пропонуємо вашій увазі топ-5 знаменитостей, які не вдаються до послуг пластичних хірургів або роблять це мінімально. І своїм прикладом доводять, що сяючий і щасливий зовнішній вигляд часом важливіше гладкої шкіри.

Камерон Діаз

Актриса чесно зізнається, що в молодості зробила ринопластику - до цього їй довелося вдатися після перелому носа. Також вона довгий час відвідувала косметолога і була прихильницею різноманітних процедур. Згодом актриса захопилася вивченням впливу на шкіру різних факторів і навіть написала книгу "Книга довголіття: Наука старіння, Біологія сили і привілей часу". У ній вона міркує, що старіння - природна річ, якої люди, як і раніше, бояться. І найкращий спосіб впоратися з нею - "не заперечувати те, що відбувається, а тримати його під контролем", впевнена Діаз.

Камерон Діаз любить себе такою, як вона є (фото: instagram.com/camerondiaz)

"Ми живемо в суспільстві, яке проголосило, що тільки молодість красива і цінна, і ми випустили з уваги такі цінності, які приходять з віком: мудрість, спокій, самобутність", - впевнена Камерон.

Сара Джессіка Паркер

56-річна Сара Джессіка Паркер і її колеги по серіалу "Секс у Великому Місті", які були помічені на зйомках продовження популярного серіалу, раніше викликали подібну хвилю критики. Але, схоже, коментарі хейтерів перестали хвилювати зірку. Останнім часом Сара стала з'являтися на публіці з сивиною і не ретушує фото. На думку фахівців, актриса і зараз вдається до послуг фахівців бьюті-індустрії, але робить це мінімально.

Сара Джессіка Паркер в компанії колег (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Енді Макдауелл

Ще одна знаменитість, яка викликала фурор на червоній доріжці Каннського кінофестивалю своїм сяючим зовнішнім виглядом, незважаючи на сивину і "гусячі" лапки. 63-річна актриса завжди була прихильницею здорового способу життя, який і є її головним секретом краси. Сьогодні вона, як і раніше, із задоволенням знімається для глянцю і надихає жінок у віці виглядати гідно і розкішно без пластики.

Енді Макдауелл все така ж красива (фото: instagram.com/andiemacdowell)

Шерон Стоун

63-річна Шерон Стоун у своєму Instagram любить демонструвати фото з реального життя, а тому шанувальники звикли бачити голлівудський секс-символ "без прикрас". Тим не менш, вона легко стає головною зіркою будь-якої події, куди б не відправилася. За словами Шерон, вона не прагне виглядати молодо за всяку ціну, тому що цінує свій вік і любить себе в ньому.

Шерон Стоун не прагне бути "нестаріючою красунею" (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я просто щаслива..., - сказала Шерон в одному з інтерв'ю. - Ідея про те, що молодість - єдине, що красиво або привабливо, просто не відповідає дійсності. Я не хочу бути "нестаріючою красунею", я хочу бути жінкою, яка намагається виглядати якнайкраще в моєму віці".

Джоді Фостер

Чергова прихильниця натуральної краси, незважаючи на явний хейт з боку багатьох фанатів. Сьогодні 58-річна актриса може дозволити собі появу на публіці з сивиною і мінімальним макіяжем, не приховуючи появи вікових змін. Але і в більш ранньому віці вона дотримувалася схожих поглядів, тому що хоче залишатися "вірною собі".

Джоді Фостер та її дружина на червоній доріжці (фото: Getty Images)

"Я не маю нічого проти того, що хтось робить пластичну операцію. Але я вважаю за краще розповідати оточуючим про те, ким я є і що собою уявляю, а не показувати всім своїм виглядом, що я соромлюся самої себе", - ось думка Фостер.