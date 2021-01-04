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Божественно: Лілія Ребрик та Андрій Дикий підкорили фанатів пристрасним танцем біля ялинки

Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик часто балує своїх фанатів рецептами смачних страв. Вона й сама любить готувати для своєї великої родини, особливо діти і чоловік ведучої люблять випічку.

А от щоб після Нового року розвантажити шлунок, Лілія порадила фанатам цілющий, за її словами, рецепт супу.

Також ведуча порадила не сидіти на дивані перед телевізором, а брати під руку партнера і танцювати.

"Розвантажувальні дні. День другий. Супчиком підбадьорились? Сьогодні пропоную розтрусити всі салати-шоколади-бутерброди! Біжіть танцювати!

Від нас із чоловіком традиційно - дуже простий танець, який легко повторити кожному. Гортайте карусель, додаю і уповільнену версію! Щоб легше було повторювати рухи!", - написала Лілія.

Лілія Ребрик (відео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники в черговий раз захоплювалися небувалою красою Лілії і назвали подружню пару божественними.

Нагадаємо, крім рецептів страв і розвантажень від їжі, у Ребрик є також рецепт гарного настрою. Що робити, якщо все дратує? Наприклад, якщо не витримуєш величезне навантаження з дня на день.

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді маю маленький "прийом", - написала Лілія, додавши, що коли вона відчуває, що все, вона на межі, ще мить - і вона взірветься, вона робить це.

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Новини України Лілія Ребрикведущая