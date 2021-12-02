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Брітні Спірс - 40: найяскравіші образи поп-королеви з юності

Автор: Ольга Турчанікова

2 грудня поп-діва Брітні Спірс відзначає 40-річчя. За словами зірки, для неї вік - це всього лише цифри. А в душі вона завжди себе відчуває юною.

Пропонуємо згадати найяскравіші образи співачки на піку кар'єри.

Брітні Спірс завжди зізнавалася, що одягатися не вміє. Але це ніяк не позначалося на любові до неї публіки і бажанням мільйонів фанатів їй наслідувати. Ефектна блондинка обожнювала блискучі комбінезони, розшиті камінням вбрання, джинси із заниженою талією і топи. І слідом за нею їх носили всі дівчатка 90-х. Згадуємо кращі образи Спірс часів юності.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Нагадаємо, нещодавно зірка почала нове життя, позбувшись, нарешті, опіки батька. Незабаром Брітні збирається зіграти весілля і навіть завести дітей зі своїм коханим Семом Асгарі.

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