RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повністю гола Брітні Спірс розповіла про нове життя: ніколи не почувала себе краще

Автор: RBC.UA

Брітні Спірс, яка не так давно отримала повну свободу від опіки батька, не може зупинитися демонструвати її. І найкращим проявом співачка вважає оголені фото.

"Енергія вільної жінки ніколи не відчувалася краще" – написала вона під черговим з них.

Брітні позує повністю голою – на ній одягнуті тільки білі гольфи і чокер. Інтимні місця вона прикрила лише стікерами. Картину доповнив макіяж зі smoky eyes і розпатлана зачіска. Це вже не перший раз, коли 40-річна зірка висловлюється про свою свободу, використовуючи для цього відверті кадри. Раніше вона ділилася спекотними фото зі своєї романтичної поїздки з бойфрендом Семом Асгарі.

Брітні Спірс на новому фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Цього разу вона відключила можливість коментувати її пост, так що фанати не змогли висловити своє захоплення. Хоча зазвичай вони в основному радіють подібним проявам Спірс.

Пізніше вона додала ролик, де постала у відвертому купальнику рожевого кольору. "Це мій перший купальний костюм з високою талією... Моєму нареченому він подобається, але я не впевнена... Це до біса круто, тому що ви можете регулювати його по висоті або внизу", – поділилася вона.

Раніше Брітні Спірс показала рідкісне відео з вже дорослими синами і бойфрендом.

Читайте LITE в Google News
Брітні СпірсШоу-бізнес