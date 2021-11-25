Брови-ниточки і звичайні губи: архівні фото сестер Кардашьян-Дженнер, на яких їх не впізнати
Кім Кардашян і її сестри люблять повторювати, що вони прагнуть стати кращою версією себе увесь час. У хід йдуть не тільки спорт і спосіб життя, а й більш радикальні заходи, включаючи різноманітні б'юті-процедури і послуги пластичних хірургів. Тому, коли в мережі трапляються фото дівчат з юних років, можна відразу не здогадатися, хто перед вами.
Милуємося архівними фото сестер Кардашьян-Дженнер, де вони постають ще зі звичайними губами, тонкими бровами, без стробінгу і з натуральним кольором волосся.
Кортні Кардашьян, на думку користувачів мережі, змінилася менше всіх. Бізнесвумен зуміла "зберегти обличчя", навіть вдаючись до послуг фахівців. Кім також не стала кардинально міняти образ, додавши губам більше обсягу, а ніс зробивши більш тонким. Те ж саме можна сказати і про Кендалл і Хлое. А ось Кайлі Дженнер змінилася більше всіх. На знімках з тонкими губами майбутню мільярдерку просто не впізнати. Втім, судіть самі.
Кім Кардашян та її сестри (фото: instagram.com/kimkardashian)
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