Хто буде новим Джеймсом Бондом: топ-7 головних претендентів на роль секретного агента

Хто стане наступним Джеймсом Бондом - головне питання, яке задають собі шанувальники фільму про легендарного агента 007 після того, як Деніел Крейг вперше заговорив про намір покинути проект. Зараз, коли в прокат вийшов п'ятий і останній фільм Крейга в ролі секретного агента "Не час помирати", чутки розгорілися ще сильніше.

Реге-Жан Пейдж

Британський актор, відомий за серіалом "Бріджертони" - перший, кому таблоїди віддали роль культового агента. 31-річний красень вміє робити високі рейтинги і закохувати в себе жінок по всьому світу. Так що відмінно впишеться в "бондіану".

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

Генрі Голдінг

34-річний англо-малайзійський актор, модель і телеведучий цілком міг би стати першим азіатським Бондом. Коли його запитали про можливу участь у проекті, він скромно відповів: "Навіть брати участь у цій розмові - це велика честь, але це не в моїх руках".

Генрі Голдінг (фото: instagram.com/henrygolding)

Лашана Лінч

Коли з'ясувалося, що висхідна британська зірка зіграє в " Не час вмирати" грізного оперативника Номі, багато хто задався питанням: можливо, вона і зовсім стане наступником Крейга? "Це буде залежати від багатьох речей... Я не знаю, чи готові люди до того, що Бонд стане чорною жінкою...", - сказала дівчина в інтерв'ю.

Лашана Лінч (фото: instagram.com/lashanalynch)

Сем Хьюэн

Шотландський актор - один з небагатьох, хто відкрито заявив про своє бажання стати новим Бондом. В одному з недавніх інтерв'ю для подкасту Just the Facts з Алексом Зейном він сказав: "...Зараз я відчуваю відповідний вік для цього. Я відчуваю себе досить здатним зробити це. Я був би радий цій можливості".

Сем Хьюен (фото: instagram.com/samheughan)

Ідріс Ельба

49-річний британський актор в останні роки був одним з найбільш обговорюваних потенційних замінників Крейга. Йому як нікому іншому вдаються ролі позитивних персонажів бойовиків. В 2018 році він зробив твіт, який просто звів з розуму мережу: "Мене звуть Ельба, Ідріс Ельба".

Ідріс Ельба (фото: instagram.com/idriselba)

Том Харді

Красунчику Харді відмінно даються ролі як негідників, так і чарівних героїв. Так що його кандидатура - на перших рядках у списку. В переддень прем'єри "Не час вмирати" Харді став фаворитом букмекерів на роль Бонда.

Том Харді (фото: instagram.com/tomhardy)

Джеймі Дорнан

Ім'я 39-річного північноірландського актора спливає в розмовах про майбутнього Бонда ще з часів його "50 відтінків". Колишня модель Calvin Klein і визнаний секс-символ, безумовно, буде мати гарний вигляд в образі Бонда.