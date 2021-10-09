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Бездоганна з голови до ніг: 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожна

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Великобританія, Субота 09 жовтня 2021 14:19
Бездоганна з голови до ніг: 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожна Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Герцогиня Кембриджська завжди виглядає чудово з голови до ніг. Дружина принца Уільяма - визнана ікона стилю, яка завжди одягається бездоганно. Ще у неї сама впізнавана зачіска і бездоганна шкіра. А останнім часом герцогиня виглядає навіть більш розкішно, ніж зазвичай.

І справа - в декількох б'юті-трюках.

Вії

На прем'єрі "Бонда" минулого тижня мати трьох дітей з'явилася у вишуканій золотій сукні, а завершили лук вечірній макіяж. Родзинка його - накладні вії, які відмінно доповнили smoky eyes Кейт, зробивши погляд променистим. Такий трюк нескладно повторити самостійно. Головне - вибирати вії середньої довжини і натурального ефекту, котрі легко приклеїти в домашніх умовах. На думку візажистів, накладні вії допомагають "відкрити" очі і надати обличчю більш молодий вигляд.

Бездоганна з голови до ніг: 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожнаКейт на прем'єрі "Бонда" (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Шкіра

Вже через день після прем'єри у Кейт був запланований візит до Північної Ірландії. І герцогиня просто збила з ніг красою ефектом "вологої" шкіри. Косметологи одностайні: з безлічі засобів для досягнення молодого сяйва швидше за все спрацює застосування сироватки з вітаміном С. До того ж використання такої сироватки вранці і ввечері дасть додатковий захист від проблем зі шкірою.

Бездоганна з голови до ніг: 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожнаШкіра Кейт виглядає молодою і свіжою (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Волосся

Найчастіше Кейт Міддлтон з'являється на заходах з розпущеним волоссям. А тому "кінський хвіст" Кейт в Північній Ірландії привернув увагу. З його допомогою герцогиня виставила у вигідному світлі своє чудове густе пружне волосся, а також зробила лук більш сучасним і грайливим. Також з його допомогою дружина принца Уільяма створила образ більш доброзичливий, щоб стати "своєю".

Бездоганна з голови до ніг: 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожнаКейт з хвостом (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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