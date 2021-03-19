Я буду змінюватися: Джамала зробила зізнання про пластичні операції

Відома українська співачка Джамала відрізняється яскравою самобутньою красою, адже вона з кримськотатарської сім'ї. Після народження другого сина Селіма 37-річна артистка трохи набрала вагу, але зараз активно призводить фігуру в порядок за допомогою правильного харчування і спорту. При цьому зірка не проти змінити свою зовнішність в майбутньому, в тому числі і вдаючись до хірургії.
У новому випуску "СЛАВА +" Джамала зізналася Слави Дьоміну, що поки не готова до пластичних операцій і хірургічних втручаннь, однак не виключає таку можливість у більш зрілому віці.
Співачка в цілому схвалює пластичні операції, адже переконана, що дорослішати треба красиво. В якості прикладу виконавиця призвела 51-річну голлівудську співачку і актрису Дженніфер Лопес.
"Я поки нічого не змінювала, не знаю, чи прийде цей час. Я не знаю, що буде далі, як я буду змінюватися і що мені захочеться зробити. Але я не проти, що жінка вміє дуже гарно дорослішати. Ми всі бачимо, яка крута Дженніфер Лопес. Всі хочуть бути такими", -- поділилася Джамала.
Джамала висловилася про пластичної хірургії (відео: youtube.com/ЛюксФМ)
Зірка додала, що не буде приховувати ніяких хірургічних втручань, якщо таки зважиться на них. На думку артистки, це безглуздо, адже "і так всі побачать".
Нагадаємо, що за час другої вагітності Джамала набрала 10 кілограмів і після пологів поставила собі за мету позбутися від них. Співачка ділиться в мережі своїми методами схуднення, а також маленькими перемогами.
Знаменитість підійшла до вирішення питання відповідально – здала аналізи, проконсультувалася з дієтологами і тренерами і почала худнути, і результати вже цілком помітні - нещодавно вона знялася в яскравій фотосесії, в якій виглядає досить стрункою і свіжою.