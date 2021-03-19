Я буду змінюватися: Джамала зробила зізнання про пластичні операції

Співачка в цілому схвалює пластичні операції, адже переконана, що дорослішати треба красиво. В якості прикладу виконавиця призвела 51-річну голлівудську співачку і актрису Дженніфер Лопес.

"Я поки нічого не змінювала, не знаю, чи прийде цей час. Я не знаю, що буде далі, як я буду змінюватися і що мені захочеться зробити. Але я не проти, що жінка вміє дуже гарно дорослішати. Ми всі бачимо, яка крута Дженніфер Лопес. Всі хочуть бути такими", -- поділилася Джамала.

Джамала висловилася про пластичної хірургії (відео: youtube.com/ЛюксФМ)

Зірка додала, що не буде приховувати ніяких хірургічних втручань, якщо таки зважиться на них. На думку артистки, це безглуздо, адже "і так всі побачать".