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Майбутня суперзірка: 3-річна дочка Ірини Шейк і Бредлі Купера підкорила мережу артистизмом

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 19:31
Майбутня суперзірка: 3-річна дочка Ірини Шейк і Бредлі Купера підкорила мережу артистизмом Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк і Бредлі Купер стали батьками в 2017-му році. І незважаючи на те що модель і актор розійшлися, в питаннях виховання єдиної дочки вони, як і раніше, залишаються однією командою. Пара зуміла легко знайти компроміс, порівну ділячи опіку над Леєю. Тепер регулярно на вулицях Нью-Йорка з'являється то Ірина, то Бредлі, які гуляють з донькою.

На днях дівчинка з'явилася на традиційній прогулянці в компанії мами, довівши, що в майбутньому стане не менш популярною, ніж її батьки.

Так, Лея, яка зазвичай потрапляла на знімки папараці лише частково і не привертала до себе уваги, з віком стала неймовірно товариською. Тепер маля може сміливо дивитися в камеру, посміхається і навіть махає фотографам. Така любов до підвищеної уваги до власної персони, а також дружелюбність і емоційність розцінюється шанувальниками не інакше як вроджений артистизм.

Майбутня суперзірка: 3-річна дочка Ірини Шейк і Бредлі Купера підкорила мережу артистизмомМайбутня суперзірка: 3-річна дочка Ірини Шейк і Бредлі Купера підкорила мережу артистизмомДівчинка росте дуже аристичной (фото: скріни Instagram)

До речі, Лея обожнює вбиратися не менше своєї знаменитої мами, яка зізналася нещодавно: кожен вихід на вулиці зараз вона розцінює як можливість показати стильний аутфіт. В умовах пандемії, коли вечірок і тусовок стало вкрай мало, це відмінний спосіб проявити себе.

Раніше ми писали про те, які відносими насправді між Іриною і Бредлі.

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