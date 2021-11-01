Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком
Британська модель і екс-"ангел" Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Уайтлі оголосила про свою другу вагітність в серпні цього року. Ні стать, ні час появи на світ дитини вона не повідомила.
Але на новому фото шанувальники зуміли розгледіти деякі деталі.
34-річна модель, яка чекає малюка від свого 54-річного коханого - голлівудського актора Джейсона Стетхема - виклала в мережу новий пост. Дівчина позує в двох луках. Перше вбрання склали чорні штани, сорочка, а також кремового відтінку пальто. А другий аутфіт вийшов більш спокусливим - Роузі одягла чорний лаковий плащ і ботфорти.
Роузі Хантінгтон-Уатлі на нових фото (фото: instagram.com/rosiehw)
На першому фото добре видно кругленький животик супермоделі, який вона ніжно тримає рукою. "1 або 2?",- написала кохана Джейсона Стетхема. Таке питання, яке має на увазі, що фанати допоможуть визначитися з кращим фото, часто фігурує на просторах мережі. Але фоловери побачили в ньому натяк на щось інше. Так, багато хто з них зізналися, що в першу секунду подумали про кількість дітей.
"На хвилину я подумала, що ви маєте на увазі одного або двох немовлят!",- почали вони писати під знімками. Роузі не стала підключатися до дискусії, залишивши фанатів нудитися в очікуванні. Що ж, судячи з розмірів її животика, правду вони дізнаються вже дуже скоро.
Нагадаємо, перший син пари з'явився на світ чотири роки тому. Модель досі не показує обличчя Джека крупним планом, вважаючи за краще обирати ракурси, де дитину складно розглянути.