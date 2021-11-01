ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 21:19
Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком Роузі Хантінгтон-Уатлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Британська модель і екс-"ангел" Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Уайтлі оголосила про свою другу вагітність в серпні цього року. Ні стать, ні час появи на світ дитини вона не повідомила.

Але на новому фото шанувальники зуміли розгледіти деякі деталі.

34-річна модель, яка чекає малюка від свого 54-річного коханого - голлівудського актора Джейсона Стетхема - виклала в мережу новий пост. Дівчина позує в двох луках. Перше вбрання склали чорні штани, сорочка, а також кремового відтінку пальто. А другий аутфіт вийшов більш спокусливим - Роузі одягла чорний лаковий плащ і ботфорти.

Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком

Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком

Роузі Хантінгтон-Уатлі на нових фото (фото: instagram.com/rosiehw)

На першому фото добре видно кругленький животик супермоделі, який вона ніжно тримає рукою. "1 або 2?",- написала кохана Джейсона Стетхема. Таке питання, яке має на увазі, що фанати допоможуть визначитися з кращим фото, часто фігурує на просторах мережі. Але фоловери побачили в ньому натяк на щось інше. Так, багато хто з них зізналися, що в першу секунду подумали про кількість дітей.

"На хвилину я подумала, що ви маєте на увазі одного або двох немовлят!",- почали вони писати під знімками. Роузі не стала підключатися до дискусії, залишивши фанатів нудитися в очікуванні. Що ж, судячи з розмірів її животика, правду вони дізнаються вже дуже скоро.

Нагадаємо, перший син пари з'явився на світ чотири роки тому. Модель досі не показує обличчя Джека крупним планом, вважаючи за краще обирати ракурси, де дитину складно розглянути.

Читайте LITE в Google News
Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі Шоу-бізнес
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вакцинувався першою дозою - і захворів на COVID: коли щеплюватися вдруге і чи потрібно робити це взагалі
Вакцинувався першою дозою - і захворів на COVID: коли щеплюватися вдруге і чи потрібно робити це взагалі