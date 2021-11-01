Будуть близнюки? Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком

Британська модель і екс-"ангел" Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Уайтлі оголосила про свою другу вагітність в серпні цього року. Ні стать, ні час появи на світ дитини вона не повідомила.

34-річна модель, яка чекає малюка від свого 54-річного коханого - голлівудського актора Джейсона Стетхема - виклала в мережу новий пост. Дівчина позує в двох луках. Перше вбрання склали чорні штани, сорочка, а також кремового відтінку пальто. А другий аутфіт вийшов більш спокусливим - Роузі одягла чорний лаковий плащ і ботфорти.

Роузі Хантінгтон-Уатлі на нових фото (фото: instagram.com/rosiehw)

На першому фото добре видно кругленький животик супермоделі, який вона ніжно тримає рукою. "1 або 2?",- написала кохана Джейсона Стетхема. Таке питання, яке має на увазі, що фанати допоможуть визначитися з кращим фото, часто фігурує на просторах мережі. Але фоловери побачили в ньому натяк на щось інше. Так, багато хто з них зізналися, що в першу секунду подумали про кількість дітей.

"На хвилину я подумала, що ви маєте на увазі одного або двох немовлят!",- почали вони писати під знімками. Роузі не стала підключатися до дискусії, залишивши фанатів нудитися в очікуванні. Що ж, судячи з розмірів її животика, правду вони дізнаються вже дуже скоро.