Бик напав на українця-матадора на очах у його коханої: дівчина була в істериці

Кілька століть тому, щоб завоювати серце дівчини, перуанські мачо виходили на арену до бика. Розмахуючи червоною тканиною перед розлюченою твариною, вони показували свою безстрашність і готовність стерпіти все в ім'я кохання. Учасник "Кохання на виживання" на Новому каналі Антон відчув свою мужність на арену з биком.

"Так як у нього був перший досвід бою, до нього випускали не дорослу тварину, а молодого бичка. У Перу з такими биками тренуються підлітки, які хочуть освоїти майстерність кориди. Але це не означає, що бій з ним був безпечним", - розповідає ведучий Олег Кензов.

За умовами небезпечного випробування, дружина "матадора" Арміне повинна була правильно відповісти на питання про смаки та уподобання чоловіка. Кожна помилка дівчини перетворювалася для Антона на бій з биком.

"Чесно, не хотілося виходити на арену. У мене був адреналін вже від того, що я бачив бій. Дивився на арену і думав: "Арміне, відповідай правильно, тому що я не хочу йти до бика". Але довелося виходити. Я ж не боягуз, а нормальний мужик", - згадує хлопець.

В одному з раундів бик повалив Антона на землю.

"Я не показував, що мені боляче, оскільки Арміне тільки від побаченого була в істериці", - каже хлопець.

У "Кохання на виживання" Антон став матадором заради коханої (фото: прес-служба Нового каналу)

На більшість питань дівчина відповіла правильно. І пара отримала ключ від скриньки з грошима. Правда, знання смаків чоловіка так і не допомогло їм зберегти відносини.

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