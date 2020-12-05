Швидко закрутилося: сбрехавший "холостячке" учасник розкрив подробиці стосунків за проектом

В сьомому епізоді шоу "Холостячка" на очах у глядачів розігралася справжня любовна драма. Один з фаворитів Кенії Мішиної, 29-річний радіоведучий Андрій Рибак зізнався, що до проекту спілкувався з дівчиною, хоча любовних стосунків, як таких, у них не було. Коли хлопець йшов на проект, то пообіцяв їй не закохатися в головну героїню, але своє слово стримати не зміг. Ксенія прийшла в замішання від почутого, але все ж дала троянду Андрію.

На пост-шоу Рибак пояснив, як вирішилося любовний трикутник і поділився подробицями непростої ситуації.

"З цією дівчиною, Аліною, у нас швидко закрутилося. У нас була дружня зустріч, ми випили кави, повечеряли, потім ми зустрілися ще раз і ще. Та я й забув, куди збирався. Коли я їй сказав, у нас була серйозна і неприємна розмова. У підсумку я заявив, що це нісенітниця і у мене не буде почуттів до героїні шоу", – пояснив Рибак.

Андрій приховав від Ксенії інформацію про дівчину за проектом, яка його чекає (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Сашко, найкращий друг і конкурент Андрія на проекті, знав про існування Аліни – це була спільна знайома друзів, але про симпатії молодих людей він не здогадувався.

Коли радіоведучий зрозумів, що закохався в Ксенію, то злякався, і тоді у нього почалася внутрішня боротьба. Він не міг прийняти рішення. У підсумку, Андрій зізнався Ксенії про дівчину за межами проекту і полегшив душу. А ось з Аліною поговорити по телефону він так і не зміг.

"Мені не вистачило духу їй подзвонити, і я написав, що відчуваю почуття до Ксенії Мішиної", - згадав хлопець. Дівчина не повірила в щирість зізнання Андрія. Тим більше для нього стало несподіванкою, що Ксенія після складної розмови все ж дала йому заповітну троянду.

"Я сам здивувався і не зрозумів, що робити", - заявив розгублений Андрій.

Андрій зважився на зізнання Ксенії і порозумівся з дівчиною за проектом (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Він публічно попросив вибачення, що зробив боляче двом прекрасним дівчатам. "Я думаю, що і з Аліною у мене відбудеться особиста зустріч, щоб сказати їй про це", - висловив надію хлопець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, кого випровадила Мішина Ксенія під час сьомого випуску проекту "Холостячка". Претендентів на серце актриси залишилося троє.