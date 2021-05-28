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Колишня дівчина Бреда Пітта спокушає досконалим тілом в ефектному міні

Автор: Lite

Німецька модель Ніколь Потуральскі, більш відома як екс-кохана Бреда Пітта, не зупиняється в бажанні стати популярним фешн-блогером.

Новий пост красуня присвятила образу для гарячої літньої вечірки.

Ніколь позує в крихітній міні-сукні з вирізами на животі і грудях, які зробили її точену фігуру просто ляльковою. Модель доповнила лук тільки один пластиковим кільцем, але цього цілком вистачило - яскравий принт на сукні дівчини не варто було перебивати. Волосся вона зібрала в недбалу укладку, а макіяж виконала з акцентом на очі. Вийшло стильно і ефектно.

Ніколь Потуральскі в новому образі (фото: instagram.com/nico.potur)

"П'ятниця!",- написала Ніколь, приєднавшись до численних любитлів добре відпочити після важкого робочого тижня. "Дівчина мрії", "Вау", "Диво", "Твій смак у відтінках і моді просто дивовижний", "Ти ніколи мене не розчаруєш", "Бомба", - відгукнулися вірні фанати моделі.

До слова, з тих пір як модель розлучилася з голлівудським красенем, про її особисте життя невідомо нічого. Однак часом дівчина робить неоднозначні підписи, в яких можна вловити нотки ностальгії за Бредом.

Нагадаємо, днями Бред Пітт виграв суд у екс-дружини і тепер може виховувати дітей нарівні з Анджеліною.

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