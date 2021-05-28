Колишня дівчина Бреда Пітта спокушає досконалим тілом в ефектному міні

Ніколь позує в крихітній міні-сукні з вирізами на животі і грудях, які зробили її точену фігуру просто ляльковою. Модель доповнила лук тільки один пластиковим кільцем, але цього цілком вистачило - яскравий принт на сукні дівчини не варто було перебивати. Волосся вона зібрала в недбалу укладку, а макіяж виконала з акцентом на очі. Вийшло стильно і ефектно.

Ніколь Потуральскі в новому образі (фото: instagram.com/nico.potur)

"П'ятниця!",- написала Ніколь, приєднавшись до численних любитлів добре відпочити після важкого робочого тижня. "Дівчина мрії", "Вау", "Диво", "Твій смак у відтінках і моді просто дивовижний", "Ти ніколи мене не розчаруєш", "Бомба", - відгукнулися вірні фанати моделі.

До слова, з тих пір як модель розлучилася з голлівудським красенем, про її особисте життя невідомо нічого. Однак часом дівчина робить неоднозначні підписи, в яких можна вловити нотки ностальгії за Бредом.