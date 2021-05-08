Колишня наречена Козловського виходить заміж: Раміна показала кільце

Зараз пара відпочиває на Мальдівах - там і відбулася пропозиція руки і серця.

Раміна поділилася знімком, на якому видно лише частину її грудей в яскравому топі і заповітне кільце на пальці.

"Раз всі вже знають, таки так. Він це зробив!" - написала Есхакзай.

Раміна Есхакзай показала отримане від улюбленого кільце (фото: instagram.com/raminalalala)

Пронін також повідомив про новини у себе на сторінці, виклавши той же кадр.

"Радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі. Деяку інформацію краще дізнаватись напряму, ніж через ЗМІ, тому кажу напряму, а що вона відповіла, ви й самі знаєте!" - написав Євген.

Відзначимо, що закохані зустрічаються вже два з половиною роки. Раніше Раміна піднімала тему заміжжя в інтерв'ю і висловлювала подив, чому ж бойфренд не робить їй пропозицію.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін разом більше двох років (фото :instagram.com/raminalalala)

До слова, пізніше дівчина опублікувала також яскравий знімок в жовтому купальнику і подякувала всім за привітання. Есхакзай прокоментувала і розмір каменю в своїй обручці, який деякі фоловери визнали недостатнім.

Раміна Есхакзай отримала пропозицію руки і серця на Мальдівах (фото: instagram.com/raminalalala)

"Спасибі за привітання. Уміння радіти за інших - риса добрих і самодостатніх людей. Здорово, що таких у мене 99,9%. Судячи з повідомлень в Директ, деякі з вас вчора навіть відзначили. А ті курочки, які не оцінили розмір діаманта, мене потішили. Такі емпатичні люди... хотілося їм, щоб у мене був кругляк на пальці. Та побільше. Справа смаку. Він або є, або тобі завжди мало", - зазначила Раміна.