Чорна пантера: Лобода в блискучій сукні і на високих підборах підкорила мережу своєю красою
Співачка підкорила мережу довжиною своїх ніг
Світлана Лобода нещодавно відсвяткувала свій день народження. Цей день популярна українська співачка вирішила відзначити романтичної фотосесією, яку вона влаштувала у ванній. Для яскравих фото артистка вибрала прозорий бюстгальтер і прикраси на шию. Як звичайно, фанати були в захваті від краси своєї улюблениці.
Ось і на Хеллоуїн Лобода вирішила шокувати всіх не вампірським вбранням і страшним макіяжем, а добрим перевіреним способом - красивим і стильним луком. Співачка стоїть на тлі нічного міста у короткії чорній яскравій сукні, ультрависокі підбори роблять її і без того довгі ноги ще довшим, образ доповнюють клатч і наручний годинник.
"Розмалюй мене", - лаконічно підписала фото співачка.
Світлана Лобода якщо і шокує, то красою (фото: instagram.com/lobodaofficial/)
"Ваше волосся - 8 чудо світу", "Чорна пантера", "Просто вогонь", "Шикарна", "Чарівна", "Неземна", "Розкішна", - не стримували під фото своїх емоцій розпалені жаркими знімками шанувальники.
Нагадаємо, що нещодавно Світлана порадувала фанатів знімками в бікіні. На фото, які запостила співачка, вона стоїть в микробікіні чорного кольору і чорному капелюсі, образ доповнюють прикраси-намиста і чорні окуляри на півобличчя.