Чорна пантера: Лобода в блискучій сукні і на високих підборах підкорила мережу своєю красою

Світлана Лобода нещодавно відсвяткувала свій день народження. Цей день популярна українська співачка вирішила відзначити романтичної фотосесією, яку вона влаштувала у ванній. Для яскравих фото артистка вибрала прозорий бюстгальтер і прикраси на шию. Як звичайно, фанати були в захваті від краси своєї улюблениці.

Ось і на Хеллоуїн Лобода вирішила шокувати всіх не вампірським вбранням і страшним макіяжем, а добрим перевіреним способом - красивим і стильним луком. Співачка стоїть на тлі нічного міста у короткії чорній яскравій сукні, ультрависокі підбори роблять її і без того довгі ноги ще довшим, образ доповнюють клатч і наручний годинник.

"Розмалюй мене", - лаконічно підписала фото співачка.

Світлана Лобода якщо і шокує, то красою (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Ваше волосся - 8 чудо світу", "Чорна пантера", "Просто вогонь", "Шикарна", "Чарівна", "Неземна", "Розкішна", - не стримували під фото своїх емоцій розпалені жаркими знімками шанувальники.

Нагадаємо, що нещодавно Світлана порадувала фанатів знімками в бікіні. На фото, які запостила співачка, вона стоїть в микробікіні чорного кольору і чорному капелюсі, образ доповнюють прикраси-намиста і чорні окуляри на півобличчя.