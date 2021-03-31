ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Страшенно милі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним спільним фото своїх дітей

Новость на русском → США, Середа 31 березня 2021 14:32
Страшенно милі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним спільним фото своїх дітей Кім Кардашьян зі страшим сином (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян завжди повторювала, що сім'я для неї на першому місці. І доводить своїми постами, що так воно і є.

Новий пост 40-річна бізнесвумен і багатодітна мама присвятила своїм улюбленим дітям.

На життєрадісному знімку, втім, позують тільки троє: Сейнт, Чикаго й Псалом. Старша Норт відсутня, і мама зробила на цьому акцент, написавши: "3 з 4". Але куди поділася дівчинка, не стала вказувати.

Страшенно милі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним спільним фото своїх дітейСтрашенно милі: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісним спільним фото своїх дітей

Троє з чотирьох дітей Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, старший з синів, заразливо сміється, малятко Чикаго, яка стала негласною улюбленицею шанувальників у блозі Кім, мило посміхається, а молодша дитина дивиться недовірливо і серйозно. Обидва брата одягнені в однакові вбрання: білі футболки і помаранчеві шорти. А дівчинка приміряла костюм русалки. Помаранчеве плаття з малюнком луски і оборкою у вигляді хвоста зробило її надзвичайно привабливою.

Шанувальники при вигляді такої картини не стали стримувати себе: "Я просто не можу", "Це так до біса мило", "Аутфит Чі - це щось", "Посмішка Сейнта просто неймовірна", "Господи, вони просто неймовірно милі!", - не втомлюються писати фани знаменитої родини.

Зараз Кім, яка розлучається з батьком дітей - репером Каньє Вестом - виховує дітей сама. Тим не менш, вона не перешкоджає їхньому спілкуванню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу преступления мама Кім Кардашян Канье Уэст
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
"Голос" Євробачення висловився про звільнення і "поїздку" до Лукашенка: деталі скандалу
"Голос" Євробачення висловився про звільнення і "поїздку" до Лукашенка: деталі скандалу