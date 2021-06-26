"Що, не схудла?" Нікітюк з Притулою постригли Могилевську в сльозах після програшу суперечки

Дійство відбувається у студії програми " Хто зверху?". Ведучі шоу вирішили, не церемонячись, позбавити Наталію білявих локонів.

"Я б хотіла прокоментувати це, але у мене немає слів. Дивіться відео", - коротко підписала ролик Наталя.

"Ну що, Могилевська, не схудла?" - суворо запитує у виконавиці Леся в ошатній вечірній сукні.

"Що ти з нею розмовляєш? Стрижи!" - звернувся Сергій до своєї співведучої.

"Блін, коротше! Не треба! Не треба, будь ласка!" - благала засмучена зірка.

Дійство супроводжується дуетним виконанням Лесею та Сергієм української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Підписники співачки відразу припустили, що на ній перука, а дійство в кадрі - постановочне.