Чудові миті: Осадча в мікроміні зачарувала яскравим відпочинком з Горбуновим в Туреччині

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили наздоганяти літо в гостинну і сонячну Туреччину, де курортний сезон ще в розпалі. Пара купається, засмагає і освоює нові види спорту на воді. Активні та насичені вихідні на узбережжі приносять закоханим задоволення і радість, а також заряд енергії напередодні насичених робочих буднів, адже вже в неділю Юрій буде вести четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками 2020". А поки Катя з чоловіком діляться яскравими фотозвітами і збирають урожай компліментів від шанувальників.

Наприклад, Катя опублікувала на сторінці Instagram знімок, на якому позує в смугастому купальнику на САП-дошці. До речі, під час літньої відпустки в Туреччині вона вже спробувала свої сили в цьому модному виді спорту і їй сподобалися нові відчуття.

"Жінка з веслом", - підписала знімок Катя. Пізніше вона зачарувала атмосферними фото в променях західного сонця.

Ведуча розташувалася на яхті і дивиться на чудові морські пейзажі на схилі дня. На ній – коротке білосніжне легке плаття-туніка з натуральної тканини, під яким видніється купальник. На голові – капелюшок-канатье, а на витонченій щиколотці – золотий браслет з підвісками.

Катя Осадча показала свій курортний лук в легкій туніці (фото: instagram.com/kosadcha)

"Заходь сонця на морі - особливий час. Це як вистава, обов'язково з красивим фіналом", - підписала мальовничі кадри Катя. Шанувальники відразу оцінили курортний образ теледіви.

Краса

Дуже класна туніка

Ви просто принадність

Катя,ви така легка

Красиво. Я бі назвавши це фото "Останній подих літа"

Чарівна мить

Дуже гарно

Файне платячко

До речі, Юрій також ділиться барвистими знімками з відпочинку. Так, він опублікував цілу серію кадрів на лоні природи – моря і гір. На одному – позує на пірсі разом з дружиною, на іншому – влаштував морську прогулянку з Катею, насолоджуючись сонцем і навколишніми видами.

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушила на вікенд до Туреччини (фото: instagram.com/kosadcha)

"Трошки продовжили літо", – підписав кадри ведучий.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча відсвяткувала день народження, а Юрій Горбунов вразив кохану в саме серце сюрпризом для неї.