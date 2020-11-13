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Почуття зашкалюють: Ніколь Кідман схвилювала мережу пристрасними фото з обожнюваним чоловіком

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 18:22
Почуття зашкалюють: Ніколь Кідман схвилювала мережу пристрасними фото з обожнюваним чоловіком Ніколь Кідман з чоловіком (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Акторка показала фото зі свого архіву

Ніколь Кідман і Кіт Урбан - одна з найбільш міцних пар світового шоу-бізнесу, в якій панує любов і взаємопідтримка. Новий пост знаменитої актриси - найкращий тому доказ. Зірка Голлівуду запостила кілька фото з минулорічної церемонії Country Music Association. Цим вона хотіла привітати чоловіка з його новими номінаціями. "Майже настав час Кіта виступити на шоу @CMA в цьому році. Ми не могли б більше пишатися своїми трьома номінаціями сьогодні ввечері, дитинко", - написала Ніколь під знімками.

Почуття зашкалюють: Ніколь Кідман схвилювала мережу пристрасними фото з обожнюваним чоловікомПочуття зашкалюють: Ніколь Кідман схвилювала мережу пристрасними фото з обожнюваним чоловікомПочуття зашкалюють: Ніколь Кідман схвилювала мережу пристрасними фото з обожнюваним чоловікомНіколь Кідман і Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

На знімках Кідман і Урбан, не приховуючи почуттів, обнімаються і цілуються на очах у численних фанатів церемонії. Ніколь одягнена в розкішне плаття, розшите паєтками і прикрашене пір'ям. Виглядає вона неймовірно привабливою і головне - неймовірно щасливою - в обіймах свого чоловіка-переможця. Кіт також обіймає дружину, дивлячись на неї закоханими очима. Така гармонія між подружжям неймовірно зворушила фанатів. Вони засипали сторінку Ніколь приємними словами і розчуленими "смайликами".

"Ви найкращі", "Це так мило", "Це любов", "Це сповнило моє серце такою величезною любов'ю", "Ці картинки неймовірно чарівні", "Найкраща пара назавжди", "Це щось", "Дуже мило", "Я плачу", - пишуть фанати.

Раніше Ніколь не менше зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

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Новини України Новини шоу-бізнесу актриса Николь Кидман
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