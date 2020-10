Це любов: Ніколь Кідман зворушила оригінальним привітанням для чоловіка-іменинника

Актриса підготувала незвичайне фото

Ніколь Кідман і Кіт Урбан – одна з найбільш міцних пар світового шоу-бізнесу. Актриса не раз зізнавалася, що в шлюбі з музикантом знайшла все, що шукала. Голлівудська знаменитість намагається не упускати шансу висловити свої почуття, знову і знову записуючи йому послання у своєму блозі, а також розповідаючи про них у пресі.

"Я вийшла заміж у своєму серці. Він просто прийшов і захистив мене. Він любив мене, давав мені впевненість і допомагав мені почувати себе набагато комфортніше. Він знає, хто я, і він мене відкрив", - говорила вона в одному з недавніх інтерв'ю. Але на честь дня народження коханого чоловіка, якому 26-го жовтня виповнюється 53 роки, вона знайшла дещо оригінальне.



Ніколь обожнює ніжні послання чоловікові (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь опублікувала фото, на якому вони з Кітом парять в повітрі – пара вирушила випробувати відчуття польоту в аеродинамічній трубі. Обидва вони явно просто в захваті від такого атракціону. До такого ефектного кадру Кідман підібрала і відповідний напис: "З днем народження, моя любов. Love is in the air", - процитувала вона відому пісню.



Ніколь і Кіт (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фанати просто розтанули від такого напруження ніжних почуттів. Вони заходилися писати Ніколь численні коментарі, відзначаючи як красу актриси і її чоловіка, так і захват від їх незвичайного союзу. Зрозуміло, привітання від відданих шанувальників також тривають сипатися на сторінку зірки "Великий маленької брехні".

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман знялася у відвертих вбраннях, продемонструвавши свою бездоганну фігуру.