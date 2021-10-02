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Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: "яка неперевершена"

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Субота 02 жовтня 2021 12:25
Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: "яка неперевершена" Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва давно завоювала і закріпила за собою звання секс-символу українського шоу-бізнесу. Її порівнюють з найкрасивішими сучасницями Монікою Беллуччі, Дітою фон Тіз і навіть називають українською Мерилін Монро. При цьому зірка приваблює шанувальників не тільки жіночністю, чуттєвістю і естетикою, а й ерудицією та інтелектом.

Зірка опублікувала в Instagram новий пікантний фотосет і поділилася своїми думками на одвічну тему.

Даша позує в довгій чорній спідниці з високою талією, розшитій паєтками. Вона прикрила оголені пишні груди руками і працює на камеру. Макіяж зірки виконаний в природній теплій бежево-коричневій гамі. З прикрас - невеликі золоті сережки-кільця у вухах.

"Для ревнощів завжди або рано чи пізно. Ти виходить, або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом. Виходить, я всіх вас даремно ревнувала", - залишила артистка підпис під еротичними кадрами.

Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: &quot;яка неперевершена&quot;

Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: &quot;яка неперевершена&quot;

Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: &quot;яка неперевершена&quot;

Чуттєва Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі: &quot;яка неперевершена&quot;

Даша Астаф'єва спокусила еротичною фотосесією (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники завалили зірку цунамі компліментів, а також вкотре відзначили її схожість зі світовою зіркою Монікою Беллуччі. Була парочка і критичних коментарів. Навіть на них співачка відповідала доброзичливо.

"Вірно ви красива жінка, але я не розумію, що вам, зірками не вистачає? Такі фотографії, явно чогось не вистачає", - написав один з фоловерів. "Шоколадку хочу", - з гумором відреагувала Астаф'єва.

  • Шикарно як завжди
  • Найкрутіша модель, співачка і просто дівчина
  • Ідеальна
  • Сексапільна
  • Яка ти сексі
  • Королева
  • Красива жінка
  • Ви красуня
  • Схожа на Моніку Беллуччі
  • Яка ж Ви неперевершена

Нагадаємо, що раніше екс-продюсер Астаф'євої Юрій Нікітін розповів, яку захмарну суму йому пропонували за колишню підопічну.

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