Відчуваю неймовірне щастя: Ілона Гвоздьова розчулила ніжними фото з донечкою

Зірка "Танців з зірками" з хвилюванням чекає народження другої дитини

Після вильоту з "Танців з зірками 2020" Ілона Гвоздьова, яка вагітна вдруге, змогла нарешті присвятити весь свій час підготовці до появи на світ нового члена сім'ї, а також приділити більше уваги 4-річній дочці Валерії. Хореограф з задоволенням ділиться в мережі милими сімейними фото і корисними порадами та думками.

Так, Ілона опублікувала в Instagram зворушливу підбірку фотографій з донечкою і розповіла про те, що для неї материнство.

На знімках зірка паркету відображена разом з малятком Рією, як дівчинку називають в родині, у різних місцях та ситуаціях. Всі кадри так і випромінюють любов і щастя!

"Бути Мамою-це... Для мене бути мамою-це дуже важлива і складна місія в моєму житті, це постійний стимул до досконалості, мотивація завжди йти далі, як би не було важко і що б не сталося, бути прикладом завжди і у всьому для дочки, в питаннях виховання слідувати виключно материнській інтуїції і життєвому досвіду. Коли в моєму житті з'явилося це диво, все наче перевернулося з ніг на голову, рівно в цю ж хвилину я усвідомила, що тепер я не одна,тепер все моє життя так чи інакше обертається навколо цього малятка і це кайф. Для цієї крихти я цілий світ", - поділилася Гвоздьова.

Ілона також зізналася, що з нетерпінням чекає на народження синочка, адже це буде абсолютно новий для неї досвід.

"З кожним новим роком житті я відкриваю в собі і в своїй донечці все нові і нові глави нашого життя, ми граємо, ростемо, вчимося, сваримося, миримося, знаходимо один одному підхід, немов ключник шукає замок, і кожен день наповнюється сенсом. Зараз я в передчутті появи нового життя і синочка і незабаром я стану мамою двох діток, відчуваю неймовірне щастя і хвилювання одночасно, знаєте чому, тому що я начебто вже знаю як бути мамою Донечки, але абсолютно не знаю, як бути мамою сина", - відверто написала танцівниця.

Ілона Гвоздьова показала милі й зворушливі кадри з донькою Валерією (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Підписники розчулюються ніжними фото і запевняють Гвоздьову, що вона просто прекрасна мама.

Ти ідеальна мама, приклад для багатьох, пишаюсь тобою

Дуже теплі фото

Скажу вам як мама і доньки і сина, таких вже дорослих і маленьких для мене (синові 18, а доньці майже 17). Сін - це оберіг і захист для матері, а донька - це найкраща подруга на все життя.

Я мама і донечки і синочка! Це як два різних континенту, але і там і там добре

Бути мамою, як донечки, так і синочка круто і однаково, так як вони для мами найкращі янголята. Відмінність тільки в мимишности нарядів. Дівчатка, звичайно, в цьому виграють

Є звичайно свої нюанси, але в цілому бути хорошою мамою це круто!!

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова розповіла про формування сімейного бюджету і витрати.

До речі, вагітна Ілона Гвоздьова розговорилася, чому ніколи не буде фотографуватися оголеною і як її чоловік ставиться до відвертих фото.