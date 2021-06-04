Відчуваю себе невдахою: Кім Кардашьян вперше висловилася про розлучення з Каньє Уестом

За сюжетом, Кім з сестрами відпочивала на озері Тахо. Зайшовши в будинок, орендований сім'єю, вона помітила піднос з печивом і прийшла в лють, так як не хотіла набирати зайві кіло. Зірка не змогла стримати роздратування і пішла до своєї кімнати, заявивши, що мріє звідти не виходити. Стан старшої сестри прокоментувала молодша Хлое:

"Кім боролася за свої стосунки, і це важко, тому вона вихлюпує свій гнів і сумує. Іноді ти зганяєш злість на чомусь, що не має відношення до того, що відбувається. Печиво тут ні при чому", - сказала вона.

Кім Кардашьян вирішила розповісти правду (фото: instagram.com/kimkardashian)

Після цього між учасниками шоу зав'язалася розмова про проблеми Кім і Каньє. Вони обговорили, що між екс-подружжям немає ворожнечі і боротьби. Кім сказала, що все "все спокійно, і вона просто живе з цим". А після розплакалася і повідомила, що призвело до розриву.

"Чесно кажучи, я більше не можу. Чому я все там, де застрягла на довгі роки? Він їде в інший штат щороку. А я повинна бути разом з ним, щоб ростити дітей. І він прекрасний батько, він виконав приголомшливу роботу. Я думаю, що він заслуговує на когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним скрізь і переїхати до Вайомінгу. Я не можу цього зробити. У нього повинна бути дружина, яка підтримає його у всьому, буде подорожувати з ним і робити все для нього", - поділилася Кім, зізнавшись також, що прямо перед поїздкою вони посварилися, тому вона така пригнічена.

Розставання далося нелегко всім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше вона додала, що відчуває себе невдахою, так як що не може бути тією дружиною, про яку мріє Каньє.

До слова, нещодавно інсайдери розповіли, як свій шлюб бачив сам репер. "Вона була одержима славою, і це зруйнувало їхній шлюб. Каньє шкодує, що залишався в цих відносинах так довго. Вона роками поводилася з ним, як з брудом. Постійно проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала", - запевняє джерело.

На думку репера, їхнє життя з Кім перетворилося на пекло. "Те, як вони підходять до речей, є фальшивим і отруйним. Вони постійно оточені драмою, і Каньє злий на них за те, що вони застрягли в цьому смішному світі", - підсумував інсайдер.