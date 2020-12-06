Дан Балан висловився про роман з Кароль і "Танцях з зірками 2020": тільки заради неї

Дан Балан і Тіна Кароль активно інтригували шанувальників чутками про свій роман, що зародився на шоу "Голос країни". У фіналі десятого сезону артисти навіть представили спільну дуетну пісню, яку виконали прямо з будинку української поп-діви. Так, Катя Осадча не змогла, зустрівши молдавського хітмейкера, не запитати у нього про стосунки зі співачкою. Дану довелося зробити зізнання в ефірі " Світського життя".

Наприклад, артист заявив, що дивився проект "Танці з зірками 2020", де співачка була ведучою голд-руму, з єдиною метою.

"Я дивився тільки заради того, щоб побачити, в чому ж Тіна вийшла. Побачив і йшов далі працювати", – зізнався він.

А ось на питання про те, чи буде продовження у романа зі співачкою і наскільки він реальний, співак відповів дуже ухильно.

Тіна Кароль та Дан Балан інтригують шанувальників своїм романом (фото: instagram.com/tina_karol)

"Хай це залишиться в книзі. У книзі, написаній рукою генія", - загадково заявив він.

Раніше артист вже називав стосунки зі співачкою "романом, написаним рукою генія".

Дан також зізнався, що під час карантину був в Україні, Молдові та Румунії, посилено працював. готував творчі сюрпризи для шанувальників і новий альбом.

Дано відповів на запитання про роман з Тіною

До речі, під час суперфіналу проекту "Танці з зірками 2020" Дан представив свою дуетну композицію з фіналісткою шоу "Голос країни 10" Індірою Едильбаєвою. Після прем'єри Юрій Горбунов запитав у артиста, чи не ревнує його Тіна до екс-підопічної через спільну роботи.

"Вона десь поруч, давайте запитаємо. До речі, де вона?" - поцікавився тоді співак, на що Юрій відповів йому, що поп-діва готується до свого видовищному номером-попурі.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль приголомшила появою в шкіряній сукні, яка точності повторила її спокусливі форми.