Дантес проговорився про інтим з Дорофєєвою та спільної пісні: все стало ще крутіше

Співак поділився пікантними деталями особистого життя

Володимир Дантес не боїться обговорювати на камеру пікантні теми та інтимні подробиці з життя. Наприклад, він відкрито розповів про перший сексуальний досвід, а також обговорив інтимне життя з дружиною і зробив пікантні зізнання в рамках проекту "Жіночий день" для YouTube-каналу Руслана Кузнєцова.

Співак згадав деталі знайомства з майбутньою дружиною і зізнався, що відразу зрозумів: вона – та сама.

"Я вперше її побачив, вона сиділа навпроти. І я відразу зрозумів, що вона буде моєю дружиною", - згадав він перше знайомство з Надею.

Володимир закохався в Надю з першого погляду (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Він також розповів, що співачка обожнює обійми і дотики – так вона висловлює свої почуття. "Надя тактильна, а я не тактильний. Я за турботу", - зазначив артист.

Володимир не приховує, що раніше страждав від нападів ревнощів, але з часом це пройшло.

"Раніше я сильно переживав і ревнував. Тому що був супер в собі невпевнений, що у мене немає багато грошей. Але вона настільки показувала кожен раз, як вона мене любить, що у мене немає ні секунди, ні хвилини сумніву. Наді виявляли знаки уваги. І вона розповідала. Це ж круто, коли твою дружину багато хто хоче, а вона приходить додому", – вважає Володимир.

Також Дантес висловився про можливий дует з дружиною, яка почала сольну кар'єру.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва закохані і щасливі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Я думаю, можливо, просто не зрозуміло, коли. На даний момент у нас навіть немає ідеї. У Наді своя робота, у мене – своя. У нас і так є суперміцні стосунки, які і так дуже видно. І не хочеться піаритися на стосунках завдяки якійсь спільній пісні", – зазначає Дантес.

Ведучий запропонував Володимиру оцінити його сексуальне життя з Надею за десятибальною шкалою. Наприклад, Дантес виставив такі оцінки: різноманітність в сексі – 9, почуття партнера -9 (Володимир сильно піклується про кохану і вважає, що це круто).

"Ми нещодавно обговорювали, що в останні три роки у нас почалася друга молодість. У нас все стало ще крутіше", - запевняє він.

Володимир публічно розкрив пікантні подробиці інтимного життя

Крім того, співак зробив дуже особисте і навіть пікантне зізнання. "У мене був майже секс утрьох. Але не відбувся, тому що я був не готовий", – чесно розповів Вова.

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес здивував зізнанням про дитяче хобі.