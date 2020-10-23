Ми гралися ними з хлопцями: Володимир Дантес шокував зізнанням

Чоловік Наді Дорофєєвої розповів про те, чому йому доводилося лазити по смітниках

Тепер рідко можна побачити дітлахів, які ганяють м’яча та грають у вуличні забавки. Їм не зрозуміти наші хвилинки ностальгії про стрибки через скакалку та пригодницькі ігри у козаків-розбійників.

За часів цифрового прогресу все перенеслося у ґаджети. Покоління Z знаходить друзів у мережах та віртуально з ними проводить час. Нова реальність - дітям усі іграшки замінив телефон. А от учасник шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, співак Володимир Дантес зізнався, що йому доводилося шукати собі забавки на смітнику.

"Я часто лазив по смітниках, бо шукав у них пачки від сигарет. Потім робив з них брелки. І ми гралися ними з хлопцями", - заявив чоловік Наді Дорофєєвої, яка нещодавно показала своє справжнє обличчя, під час конкурсу "Правда чи брехня".

Сучасні діти не зрозуміли б такої гри. Колекціонування брелків з пачок від сигарет набуло популярності в 90-ті роки. Щоправда, тоді використовували лише упаковки іноземних брендів.

Володимир згадує, що в його дитинстві всі хлопчаки полювали на пачки. Більше того, вони навіть обмінювалися ними між собою та вигадували різноманітні ігри.

Володимир Дантес на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, що Володимир Дантес пожартував над Дорофєєвою лохматим селфі.