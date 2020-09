Дар'ю Петрожицьку жорстко "рознесли" за вульгарний номер на "Танцях з зірками"

Учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька намагалася показати еротику на паркеті, але її розкритикували українці

"Танці з зірками" у п'ятому ефірі показали номери за мотивами відомих світових кіношедеврів. Актриса Дар'я Петрожицька з партнером Ігорем Гелуненком зіграли на паркеті пристрасті з еротичного фільму "Дев'ять з половиною тижнів".

Дар'я заявила, що "такого сексу від неї ще не бачили", але українці не особливо "зацінили" танець з роздяганням Петрожицької. А стриптиз актриси під пісню Joe Cocker You Can Leave Your Hat On назвали "конвульсіями".

Цікаво, що Катерина Кухар показала необізнаність у світовому кінематографі. Балерина переплутала Кім Бейсінгер (виконавицю головної ролі у фільмі) з Ніколь Кідман.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Українці в коментарях розкритикували такий вибір амплуа для актриси. Користувачі вважають, що Дар'я не впоралася з обраною роллю.

"Це не сексуальність, а якісь конвульсії, особливо на початку номера!"

"Покажу, чому не варто соромитися своєї сексуальності". Подивився танець, але так і не зрозумів. Чому?"

"Мені не дуже сподобалося, стільки всяких зайвих рухів, особливо на початку біля дверей, типу покажу все, що вмію";

"Будь-який танець Комарова сексуальніше, ніж це";

А Кухар то облажалася! Ніколь Кідман! Ахаха!

Нагадаємо, що п'ятий ефір 2 вересня залишили Арам Арзуманян і Тоня Руденко. А найкращими стали Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук.

Раніше ми писали, що "Танці з зірками" засудили за виліт сильної пари.

Також повідомлялося, що Олег Винник та Олена Шоптенко захворіли на коронавірус і не змогли взяти участь у п'ятому випуску шоу.