Дар'ю Петрожицьку жорстко "рознесли" за вульгарний номер на "Танцях з зірками"
Учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька намагалася показати еротику на паркеті, але її розкритикували українці
"Танці з зірками" у п'ятому ефірі показали номери за мотивами відомих світових кіношедеврів. Актриса Дар'я Петрожицька з партнером Ігорем Гелуненком зіграли на паркеті пристрасті з еротичного фільму "Дев'ять з половиною тижнів".
Дар'я заявила, що "такого сексу від неї ще не бачили", але українці не особливо "зацінили" танець з роздяганням Петрожицької. А стриптиз актриси під пісню Joe Cocker You Can Leave Your Hat On назвали "конвульсіями".
Цікаво, що Катерина Кухар показала необізнаність у світовому кінематографі. Балерина переплутала Кім Бейсінгер (виконавицю головної ролі у фільмі) з Ніколь Кідман.
Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко (відео: YouTube/Танці з зірками)
Українці в коментарях розкритикували такий вибір амплуа для актриси. Користувачі вважають, що Дар'я не впоралася з обраною роллю.
- "Це не сексуальність, а якісь конвульсії, особливо на початку номера!"
- "Покажу, чому не варто соромитися своєї сексуальності". Подивився танець, але так і не зрозумів. Чому?"
- "Мені не дуже сподобалося, стільки всяких зайвих рухів, особливо на початку біля дверей, типу покажу все, що вмію";
- "Будь-який танець Комарова сексуальніше, ніж це";
- А Кухар то облажалася! Ніколь Кідман! Ахаха!
Нагадаємо, що п'ятий ефір 2 вересня залишили Арам Арзуманян і Тоня Руденко. А найкращими стали Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук.
Раніше ми писали, що "Танці з зірками" засудили за виліт сильної пари.
Також повідомлялося, що Олег Винник та Олена Шоптенко захворіли на коронавірус і не змогли взяти участь у п'ятому випуску шоу.