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Ви робите мене щасливою: Вікторія Бекхем поділилася зворушливим фото дорослих синів

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 09 квітня 2021 18:18
Ви робите мене щасливою: Вікторія Бекхем поділилася зворушливим фото дорослих синів Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем - багатодітна мама, яка обожнює пости зі своїми дітьми. Не так давно вона показувала фешн-зйомку старшого Брукліна і його нареченої для відомого глянцю.

І ось, через пару днів, зробила нову публікацію у своєму Instagram. Пост вона присвятила синам, які вже стали практично справжніми чоловіками.

На фото 22-річний Бруклін, 18-річний Ромео і 16-річний Круз обнімаються і весело сміються. Бруклін одягнений у чорний світшот і штани, а молодші брати - в спортивні образи, цілком у дусі їх батька. Всі троє помітно подорослішали і виглядають дуже схожими. Зробила знімок наречена старшого сина, Нікола Пельтц.

Ви робите мене щасливою: Вікторія Бекхем поділилася зворушливим фото дорослих синівВи робите мене щасливою: Вікторія Бекхем поділилася зворушливим фото дорослих синівВікторія Бекхем пишається своїми синами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зворушливий кадр Вікторія підписала: "Всі разом наші хлопчики роблять мене щасливою. Я так вас люблю @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham. Кращі фотографії від @nicolaannepeltz, ми любимо тебе".

Мережа у відповідь відреагувала бурхливо. Багато хто порівняв хлопців з Джастіном Бібером. Також деякі фанати не оцінили зачіску Круза. Але в цілому картина неймовірно розчулила фоловерів.

Не змогла стриматися і майбутня дружина Брукліна, яка робила фото. "Такі прекрасні", - написала Нікола.

Раніше Вікторія показала, який принт, як і раніше, найбільш актуальний.

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