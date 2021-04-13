Зухвала брюнетка: юна дочка Джуда Лоу викликала захват кардинальною зміною зачіски

Айріс Лоу позує для нової рекламної кампанії Dior. Нагадаємо, обличчям цього іменитого бренду дівчина стала зовсім недавно. Примітно, що старшій дочці Джуда Лоу зробили для промо новий образ. Модель кардинально змінили зачіску, примірявши трендову стрижку - пишне коротке каре з чубчиком. Ще один варіант - коротко стрижена блондинка. Втім, такі зміни були тимчасовими, стилісти підібрали такі зачіски суто для зйомок і змінюватися в реальному житті поки що дівчина не планує.

Айріс Лоу в новій зйомці (фото: instagram.com/lirisaw)

Айріс позує в трендових вбраннях від відомого будинку: картатий костюм, кроп-топ з яскравим принтом, леорардового забарвлення куртка, червона блуза в піжамному стилі... У всіх образах Лоу виглядає просто чарівно: зачіска додала образу юної красуні зухвалості і сексуальності. Більшість фанатів прийшли в захват: "Так гарна", "Моя дівчинка", "Прекрасна", "Яка ж ти красива", "Найдивовижніша трансформація", - пишуть вони.